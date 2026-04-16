ANEL celebra el XII Encuentro de Emprendimiento Cooperativo

La Asociación Navarra de Empresas Laborales y Economía Social (ANEL) ha organizado la jornada “Nuevas cooperativas para la nueva Navarra”. Ha sido un encuentro en el que se han presentado una veintena de nuevos proyectos empresariales impulsados bajo fórmulas de economía social. Muchos responden a procesos de "reinvención" de personas mayores de 50 años o de personas inmigrantes que han optado por el modelo cooperativo como medio para lograr su pleno desarrollo profesional. Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, se mostraba muy satisfecho de esta nueva edición y nos ha presentado algunos de esos proyectos de ámbitos muy diversos.