Cobardes publica "Balance de daños", su tercer disco

Cobardes afrontan ahora su décimo aniversario celebrándolo de la mano de su tercer álbum de estudio.

Este nuevo álbum está compuesto por 10 dardos directos al corazón: 10 temas de rock propio con letras cargadas de verdad, ya toda una seña de identidad de la banda. ‘Balance de daños’ es una mirada a todo lo que queda después: amor, heridas, decisiones, errores y victorias que van construyendo nuestra historia personal.

Fieles a su esencia, Cobardes vuelven a apostar por un rock & roll cuidado y directo, jugando con la verdad para dejar las emocionas a flor de piel. De nuevo, la banda reafirma su capacidad para hacer canciones con sello propio, consolidando un sonido que transita con naturalidad entre los elementos del rock más clásico y la sensibilidad del pop más actual.