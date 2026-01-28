“Lo Soñado", el proyecto de Txiribuelta que acompaña a familias de personas con discapacidad intelectual preservando la unidad familiar

Nos acercamos en Onda Cero a la microcooperativa social Txiribuelta, que desde hace tres años impulsa el proyecto "Lo soñado", una iniciativa pionera en Navarra que acompaña y sostiene a familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En este tiempo ha atendido a 57 familias y ha contado con el apoyo del Gobierno de Navarra, que ha aportado 400.000 euros, y de la Fundación la Caixa.

Así lo ha explicado Marrubí Rodríguez, una de las responsables de Txiribuelta, entidad que en 2024 celebró su décimo aniversario y que fue reconocida en 2021 con el Premio Solidario de Onda Cero en la categoría de discapacidad e independencia. Rodríguez ha subrayado que "Lo Soñado" nace de la preocupación por la soledad y el desbordamiento que muchas familias experimentan cuando conviven con situaciones de alta dependencia.

El objetivo principal del proyecto es acompañar, sostener y cuidar a las familias para que puedan mantener y desarrollar su proyecto de vida familiar, integrando la discapacidad sin que esta lo invada todo. "Se trata de evitar rupturas tempranas y no deseadas, y de que la unidad familiar pueda mantenerse el mayor tiempo posible", ha explicado Rodríguez.

El impacto real del programa se refleja en los testimonios de las propias familias. Uno de ellos es el de Elena Calleja, madre de un adolescente con discapacidad, que participó recientemente en un encuentro institucional con la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. Su experiencia pone voz a una realidad poco visible: la dificultad de la convivencia, el juicio social y la exigencia de perfección a la que se ven sometidos muchos padres y madres. “Cuando llega la vulnerabilidad, la necesidad de apoyo está en el centro, y no siempre sabemos cómo gestionarlo”, ha señalado Rodríguez, recogiendo el sentir de muchas familias.

Desde Txiribuelta insisten en la necesidad de resignificar la discapacidad, alejándose de una mirada centrada únicamente en el déficit. El proyecto trabaja para ampliar la "foto" que las familias tienen de sus hijos e hijas, poniendo en valor sus capacidades emocionales, relacionales y de desarrollo. Además, el enfoque es claramente bidireccional: el bienestar de padres y madres influye directamente en el de sus hijos, y viceversa.

El funcionamiento de "Lo soñado" se basa en itinerarios individualizados y flexibles, adaptados a cada familia y revisados trimestralmente. Incluyen intervención familiar, espacios grupales y atención psicoterapéutica individual, combinados según las necesidades y el momento vital de cada hogar. La clave, según Rodríguez, es que sea el recurso el que se adapte a las familias y no al revés.

Txiribuelta concibe este proyecto como un recurso complementario, que trabaja en red con servicios sociales, educativos y de protección, reforzando la dimensión familiar en otros ámbitos de atención. En conjunto, la cooperativa atendió en 2024 a 565 personas a través de distintos programas, consolidando una trayectoria de más de una década centrada en mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias.