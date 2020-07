El Ayuntamiento de Murcia ha realizado un informe de los proyectos de mejora pendientes para Barriomar en respuesta al artículo publicado por Onda Cero"Barriomar, un gueto a un kilómetro de La Glorieta".

El informe recoge un importante proyecto de pavimentación de aceras y calzada por importe de 228.113 euros que permanece atascado en la concejalía de Fomento, Mario Gómez de Cs. Fuentes municipales explican que Mario Gómez, por razones que no entienden, no saca nada que haya redactado Urbamusa. Los vecinos de Barriomar llevan más de un año contemplando el cartel que anuncia las obras sin que hayan comenzado aunque hay dinero para ello. Onda Cero ha preguntado a la Concejalía de Fomento el motivo por el que no se ejecutan esas obras y no ha contestado.

Cartel obras aceras Barriomar / Onda Cero

De la Concejalía de Barrios y Pedanías dependen otros proyectos recogidos en el citado informe como son la adecuación de zona para comedor en el CEIP Barriomar 74 presupuestado en 80.192 euros que no podrá acometerse hasta que no se apruebe el presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Murcia. La renovación de plaza de la iglesia con un presupuesto estimado de 105.932 euros está pendiente de una subvención de la Comunidad Autónoma que, según informan a Onda Cero, se resolverá a finales de este mes de julio. El acondicionamiento de la parada de autobús en camino Albadel y el acondicionamiento de acera para adaptarla a personas con movilidad reducida son otro proyectos pendientes de resolución para Barriomar.

Por otra parte, fuentes municipales confirman a Onda Cero que Tráfico está estudiando la instalación de un semáforo en la avenida Ciudad de Almería, a la altura de la iglesia como piden los vecinos.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Murcia informó de que Barriomar mejoraría sus nuevas zonas verdes [[LINK:EXTERNO|||https://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pIdNoticia=55459#ad-image-0|||con la urbanización de los terrenos donde se encontraba ‘La Molinera’.]] Según fuentes municipales, Parques y Jardines ha mejorado el entorno con la construcción de una gran pradera de césped de más de 5000 m2 y la zona de juegos infantiles se está replanteando esta semana e informan de que quedará concluida a lo largo de este verano. Sobre el carril bici que unirá Barriomar con el centro de Murcia explican que forma parte del proyecto de urbanización. No dan fechas.

Por otra parte, el pasado mes de enero, la Junta de Gobierno acordó someter a información pública del Plan arcial ZM-Br1 de Barriomar que permitirá la obtención de terrenos necesarios para la creación del futuro Parque Metropolitano Oeste, dentro del proyecto estratégico del Equipo de Gobierno, Conexión Sur. En enero informaron de que el desarrollo del Plan Parcial ZM-Br1 permitirá la creación de un espacio verde de casi 85.000 metros cuadrados pertenecientes al futuro Parque Metropolitano Oeste. Los vecinos de Barriomar, que piden plazos temporales, no saben en qué punto el proceso administrativo se encuentra el citado plan parcial sometido a información pública.

