Barriomar, un gueto a un kilómetro de La Glorieta

Francisco Ramirez es miembro de la asociación de vecinos de Barriomar y se muestra totalmente escéptico con el Parque Metropolitano del Oeste anunciado por el alcalde José Ballesta como parte del proyecto Murcia Río II. "Si llevamos más de un año esperando que inicien las obras de de mejora de aceras, cómo vamos a creer en un gran parque para el que no hay plazo temporal ni dinero porque no han explicado con qué recursos lo van a pagar".

Cartel obras mejora aceras / Onda Cero.

Los vecinos de Barriomar, muchos de ellos parejas jóvenes que apostaron por comprar una vivienda en la zona ante los planes de mejora municipales, denuncian que la accesibilidad a Barriomar es una auténtica pesadilla. Bastaría con ampliar aceras, limitar el tráfico en la avenida Ciudad de Almería que soporta el tráfico de 5 millones de vehículos al año, poner semáforos y pasos de cebra para poder cruzar y acceder al barrio de forma segura. "Pero no hacen nada y los vecinos nos jugamos la vida cada vez vamos al barrio de El Carmen con aceras de apenas dos o tres baldosas".

Acceso al barrio de El Carmen / Onda Cero

"En la Smart City de flores y leeds de Ballesta no cabe Barriomar" se lamentan los vecinos cuyas reivindicaciones no encuentran respuesta aunque el equipo de gobierno municipal conoce los problemas de primera mano ya que los concejales Rebeca Pérez y Navarro Corchón han visitado el barrio "y les hemos hecho un recorrido para que viesen de primera mano el gueto en el que se está convirtiendo la zona". "No hay de nada. El abandono más absoluto. No hay parques infantiles, no hay biblioteca, no hay instalaciones deportivas, el colegio público carece de comedor, no hay escuela infantil ni pública ni privada, no hay autobús, no hay aceras en condiciones, no hay ni servicio pediátrico aunque es el barrio con mayor aumento de población" denuncian.

Ramirez, convencido de que el parque metropolitano oeste que acaba de anunciar Ballesta no verá la luz, se pregunta cómo es posible que el Ayuntamiento de Murcia haya destinado a aparcamiento disuasorio todo el terreno municipal que hay debajo de la autovía en lugar de dedicarlo a que los 4000 vecinos de Barriomar tengan accesos dignos o equipamientos públicos. "Otro territorio gorrilla sin limpieza ni mantenimiento. Otra zona abonada a la inseguridad como el disuasorio de La Molinera que se ha convertido en fuente de robos y problemas. A nadie se lo ocurre pasar por ahí de noche" dencian.

Aparcamiento disuasorio / Onda Cero

"Un gueto a un kilómetro de la Glorieta, en eso se ha convertido Barriomar" denuncian los vecinos de la zona donde siempre gana el PP las elecciones municipales, aunque en las últimas le salió serio competidor con VOX. Probablemente porque hay mucha población inmigrante que no vota y muchas personas mayores. ¿Y qué hace el pedáneo del Partido Popular por el barrio? preguntamos a los vecinos. "Hacer no hace nada como se puede comprobar por el estado de abandono y degradación. La asociación de vecinos le ha pedido un local en el que poder reunirnos y ni eso. Tenemos que vernos en la calle o en bares".

Escombros en Barriomar / Onda Cero

"Nos conformamos con un paso de cebra pintado en la calzada para poder cruzar y ni eso" denuncia Ramirez que sigue esperando un policía de barrio y que el alcalde Ballesta atienda las reivindicaciones vecinales. "Es una vergüenza lo que están haciendo con 4000 vecinos. Es muy complicado vivir aquí".

Vivienda ocupada / Onda Cero

"Nuestras exigencias son tan humildes como básicas, son cosas que se dan por descontadas en cualquier barrio, pero de las que se nos priva a los vecinos de Barriomar. Queremos escapar de la marginalidad a la que estamos abocados si no lo evitamos los vecinos. Queremos pasear por nuestro barrio, y no tener la sensación de que entramos en zona de guerra, viendo casas en estado de ruina, puertas y puertas tapiadas, propiedades ocupadas y solares abandonados llenos de ratas y escombros. Según el servicio municipal MurciaenCifras, en Barriomar se encuentra el mayor porcentaje de viviendas antiguas y en mal estado de toda la ciudad. El barrio pide a gritos un plan de intervención urbanística, un Plan Barriomar que afronte los problemas con decisión" reclaman los vecinos.

Casas viejas en Barriomar / Onda Cero

La frecuencia con la que se ocupan ilegalmente viviendas en el barrio es preocupante y las respuestas de las instituciones y agentes públicos son claramente insuficientes. Los robos en propiedades y vehículos están a la orden del día en Barriomar. También lo está el vandalismo, pocas paredes quedarán en el barrio que no hayan sido pintadas con total impunidad de los infractores.

Además, en este barrio se permite lo que en otros sonaría a auténtico disparate según los vecinos. "Tenemos un bloque entero de viviendas lleno de basura, excrementos e infestado de ratas. Algunos de nuestros vecinos disfrutan de estas vistas todas las mañanas al levantar la persiana. También tienen estos vecinos una grúa de obra, más de 10 años abandonada a su suerte, sin ningún tipo de mantenimiento y expuesta a las inclemencias del tiempo más de una década".

Edificio abandonado en Barriomar / Onda Cero

Los vecinos de Barriomar están hartos de ver como su entorno se descompone ladrillo a ladrillo. Los vecinos no quieren ver más ratas saliendo de solares abandonados. No quieren esperar el paso del tren para ir a la consulta del médico. Los vecinos de Barriomar quieren accesos seguros. Quieren dejar de oler a tubo de escape todo el día por un tráfico de vehículos masificado en la zona.

Los vecinos piden soluciones al equipo de gobierno municipal. "Son ya demasiados años instalados en la desidia, demasiados años que el Ayuntamiento de Murcia nos da la espalda y nos margina" denuncian conscientes de que el alcalde Ballesta seguirá sin hacer nada por ellos.

De la rehabilitación del entorno de Barriomar se lleva hablando años. En 2007 el alcalde Miguel Ángel Cámara anunció que el arquitecto Toyo Ito iba a transformar el entorno de Barriomar con la construcción del Parque del Oeste. El mismo parque que acaba de anunciar Ballesta.