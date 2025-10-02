Talentismo: la nueva identidad de Astrade que pone en valor el talento de las personas con autismo

La Asociación de familias de personas con autismo de la Región de Murcia (Astrade) ha presentado Talentismo, una identidad que pone el foco en las capacidades de las personas autistas y en el talento que generan en su entorno —empatía, resiliencia, creatividad o sensibilidad—, superando un marco terminológico desactualizado.

Claves del cambio

Adiós a “trastorno”: la entidad abandona la denominación “trastorno generalizado del desarrollo”, inexistente ya en DSM-5 y CIE-11. “Muchas personas no se identifican con la palabra ‘trastorno’; el autismo es una condición del neurodesarrollo presente toda la vida”, subraya la directora general, Maite Jiménez. La Real Academia Nacional de Medicina también ha desaconsejado el uso genérico de “trastorno” salvo cuando se requiera atención clínica.

Identidad con propósito

El logo de Talentismo es un asterisco irregular de siete brazos, que alude al modelo único de la asociación para graduar apoyos y a la diversidad de talentos conectados en un proyecto común.

Alcance regional

La asociación atiende aproximadamente 1.400 familias desde la primera infancia a la vida adulta, con sedes en Murcia, Ribera de Molina, Molina de Segura, Cartagena, Lorca, Calasparra, Caravaca de la Cruz y Jumilla. Su misión: derechos, inclusión educativa y social, y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Proyectos destacados

BBMiradas Murcia (detección temprana)

(detección temprana) +RuralTEA (atención especializada en entornos rurales)

(atención especializada en entornos rurales) Apoyo Educativo Especializado (en colaboración con Educación)

(en colaboración con Educación) Iniciativas pioneras contra el acoso escolar y el riesgo de suicidio

Campamentos urbanos inclusivos

Formación e inserción sociolaboral con prácticas en empresas

Servicios concertados: Atención Temprana, Centro de Día, CPAP y Residencia

Horizonte

La presentación de Talentismo abre el calendario de actos del 30º aniversario de la entidad, que se conmemorará en 2026.