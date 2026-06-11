Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: «Estaré donde los murcianos quieran que esté»

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha pasado por los micrófonos de Más de uno Murcia, en Onda Cero, en su primera gran entrevista tras asumir el bastón de mando del Ayuntamiento. La primera mujer que dirige el municipio en sus más de mil años de historia ha reconocido que estos días han sido «un auténtico carrusel de emociones, pero con la ilusión intacta», y ha reivindicado el legado de su antecesor, José Ballesta: «Ha dejado una huella imborrable, pero afortunadamente tenemos ese legado que ahora impulsamos con toda la ilusión del mundo».

Tres proyectos «irrenunciables» antes de mayo de 2027

Preguntada por las prioridades del año que resta de mandato, la alcaldesa ha señalado tres compromisos innegociables. El primero, el nuevo modelo de transporte público, ya en su licitación final tras resolverse los recursos en los tribunales: «Es un cambio de paradigma», ha explicado, con un sistema que abandona el modelo radial para conectar pedanías entre sí, universidades, polígonos y hospitales, con una tarifa única «para democratizar la movilidad». El Ayuntamiento ha movilizado 131,5 millones de euros y el nuevo servicio incluirá autobuses eléctricos, gratuidad para los menores de siete años y la incorporación del transporte nocturno —el búho bus— en numerosas líneas.

El segundo eje son las infraestructuras verdes, la vía verde de la Costera Sur, con una inversión de 1,5 millones de euros y la plantación de más de 17.000 árboles, y el futuro parque metropolitano José Ballesta, llamado a revitalizar la zona oeste de la ciudad. El tercero, el patrimonio, con 20 millones de euros movilizados y un anuncio destacado: el Ministerio licitará «en pocas semanas» el gran proyecto de ejecución de San Esteban, que recuperará un parque arqueológico de casi 10.000 metros cuadrados y una gran plaza con jardín andalusí.

Vivienda: más de 2.000 viviendas asequibles en una primera fase

Sobre la primera preocupación de los murcianos, Pérez ha vinculado la política de vivienda al objetivo de alcanzar los 500.000 habitantes: el plan de dinamización de suelo municipal permitirá movilizar en una primera fase más de 2.000 viviendas a precio asequible para jóvenes y familias. Los pliegos del proyecto Murcia crece, que pilota el concejal Antonio Navarro, llegarán a la Junta de Gobierno «en las próximas semanas».

«Confío plenamente»: el equipo y el caso de Parques y Jardines

La alcaldesa ha despejado cualquier duda sobre la cohesión interna del gobierno municipal que ha heredado, «confío plenamente. Sigue siendo en esencia el equipo Ballesta, más unidos que nunca», ha afirmado, antes de añadir que son «una piña» con el compromiso de seguir transformando Murcia, «sabiendo que el alcalde nos mira desde el cielo».

Sobre la polémica de Parques y Jardines que ha situado en el foco a su primer teniente de alcalde, José Guillén, Pérez ha evitado anunciar una investigación municipal y ha defendido que tanto el concejal como la empresa concesionaria y el comité de empresa «han dado información detallada con total transparencia». «Apelo a la moderación y al sentido común. Murcia no merece que perdamos un minuto más», ha zanjado.

La Murcia de 2031 y su futuro político

Invitada a imaginar la ciudad dentro de cinco años, la alcaldesa ha dibujado una Murcia «feliz, alegre, luminosa y llena de vida», convertida «probablemente en la quinta o sexta ciudad de España». Y a la pregunta de si se ve en ella desde el despacho de la Alcaldía, ha respondido sin cerrar ninguna puerta: «Estaré donde los murcianos quieran que esté».

El momento más emotivo ha llegado al final de la conversación, cuando se le ha preguntado qué le diría hoy José Ballesta: «Intento dialogar con él todos los días. Yo sí sé lo que le diría a él, que lo echo de menos, pero que sepa que la ciudad está protegida, que tiene a su equipo dándolo todo y que lo queremos mucho».