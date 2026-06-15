FSIE apuesta por la libertad de elección en Formación Profesional

En el contexto del período de matriculación para el curso 2026-27, el sindicato FSIE ha puesto en marcha una campaña a favor de la libertad de elección de centro en Formación Profesional. Con el lema «Tu elección construye tu futuro», la iniciativa busca recordar a la sociedad murciana que existe un sistema educativo plural y defender la labor de los centros privados concertados.

El debate sobre la mercantilización

Federico Faus, secretario general de FSIE Región de Murcia, ha respondido en una entrevista en Más de uno Murcia a las críticas de sectores sindicales y políticos que acusan a la enseñanza privada de mercantilizar la educación. Faus ha presentado datos contundentes, el 99% de la Formación Profesional básica se imparte en centros sostenidos con fondos públicos (tanto públicos como concertados). En los grados medios la cifra se eleva al 90%, y en los grados superiores al 80%.

«Las empresas privadas concertadas no son ajenas al sistema público de educación», ha enfatizado Faus, quien ha rechazado que exista una privatización real del servicio público educativo.

Una demanda empresarial creciente

Faus ha destacado la importancia actual de la Formación Profesional con un dato revelador: el 43% de las ofertas de empleo generadas en 2024 eran para titulados en grado medio y grado superior. Esta cifra refleja la creciente demanda del tejido empresarial por profesionales especializados y formados de manera práctica.

Oferta ampliada y nuevas modalidades

La región oferta este año 48.400 plazas de Formación Profesional, 1.600 más que en el curso anterior. Las novedades incluyen el crecimiento de plazas en familias profesionales de tecnología (inteligencia artificial y big data), sanidad, seguridad, y transporte y mantenimiento de vehículo, tanto en modalidad presencial como semipresencial.

La innovación más destacada es la FP dual intensiva, una modalidad en la que entre el 35% y el 50% de la duración del ciclo son prácticas remuneradas en empresa —entre 700 y 1.000 horas—. Este año se estrena en hostelería y turismo, y en transporte y mantenimiento de vehículo.

Beneficios de los centros concertados

Según Faus, los centros concertados destacan por su enraizamiento territorial, conexión empresarial, plantillas estables y cercanía con el alumno. «Evitan el fracaso escolar y el abandono temprano», ha señalado.

La reivindicación pendiente

Con mensajes dirigidos a la Consejería de Educación, Faus ha subrayado que la Formación Profesional en centros privados concertados requiere igualdad de recursos y condiciones laborales respecto a la enseñanza pública. «Actualmente estamos un poquito por debajo», ha admitido, aunque ha indicado que se está trabajando para alcanzar la paridad.

Plazos de inscripción

Las familias tienen un plazo amplio para inscribirse: desde el 2 de junio hasta el 24 de junio (San Juan). El 6 de julio se publicarán las listas provisionales, el 14 de julio las definitivas, y la matriculación se realizará entre el 15 y el 21 de julio.