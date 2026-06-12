Marcos Ortuño anuncia la incorporación de 30 nuevos efectivos al CEIS y la compra de 12 vehículos para los parques de bomberos

En una entrevista concedida a Más de uno Murcia (Onda Cero), Julián Vigara ha conversado con el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, sobre los principales asuntos de la actualidad regional, desde el incendio de Los Garres hasta el bloqueo presupuestario, pasando por la trama de las prótesis caducadas.

Ortuño, que ha asumido las competencias de Juventud tras la reciente remodelación del Ejecutivo autonómico, ha explicado que el presidente López Miras ha impulsado estos cambios «para impulsar la acción política en el año que queda de legislatura», con el objetivo de que la Región «siga creando empleo y creciendo económicamente». El consejero ha subrayado que los jóvenes constituyen una prioridad para el Gobierno regional: «Necesitan respuestas en materia de oportunidades, empleo y vivienda. Somos la comunidad con la población más joven de España».

Incendio de Los Garres: prudencia y agradecimiento

Sobre el incendio que calcinó 117 hectáreas en Los Garres, en pleno parque regional de El Valle y Carrascoy, el consejero ha pedido prudencia y respeto a la investigación que desarrolla la Guardia Civil, al tiempo que ha agradecido la labor de «los más de 500 efectivos y medios aéreos que permitieron estabilizar el incendio en apenas 24 horas».

Preguntado por la manifestación de los bomberos forestales, que reclaman más medios y mejoras laborales con salarios de 1.275 euros mensuales, Ortuño ha recordado que en los últimos años «se les ha reconocido la categoría de bombero forestal, la mayoría están contratados los doce meses del año y se les ha incrementado el salario casi un 20%», y ha asegurado que el Gobierno regional seguirá trabajando para mejorar sus condiciones.

Refuerzo del CEIS: 30 nuevos efectivos y 12 vehículos

En cuanto al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), competencia directa de su Consejería, el consejero ha anunciado la incorporación de 30 nuevos efectivos en los próximos meses y la convocatoria de 49 plazas adicionales correspondientes a la oferta de empleo de 2025. A ello se suman 12 nuevos vehículos (seis ya distribuidos en los parques) y licitaciones por casi dos millones de euros en servicios y suministros.

Presupuestos: «Que no utilicen a los murcianos como rehenes»

Sobre los presupuestos regionales, todavía sin aprobar a mitad de 2026, Ortuño ha defendido que son «la herramienta fundamental para el crecimiento y la financiación de sanidad, educación y políticas sociales», y ha lanzado un mensaje a la oposición, «pedimos responsabilidad a los grupos parlamentarios para que no utilicen a los murcianos como rehenes».

Trama de las prótesis

Respecto a la trama de las prótesis caducadas, el consejero ha defendido a la nueva titular de Salud, Isabel Ayala, de quien ha destacado «su amplia formación y preparación», y ha recordado que fue el propio Servicio Murciano de Salud quien puso las irregularidades en conocimiento de la Fiscalía. La investigación se salda, por el momento, con once detenciones y ningún cargo público implicado.

Ortuño ha acusado a PSOE y Podemos de «intentar confundir para tapar los casos de corrupción del Gobierno de España» y ha concluido que, ante esta situación, «lo razonable sería convocar elecciones y dar la palabra a los españoles».