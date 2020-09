Santiago Navarro (CCOO): "En la región de Murcia impera la cultura del incumplimiento"

El gobierno regional firmó en 2012 con los agentes sociales un Plan contra la Economía Sumergida "y no se ha hecho nada de lo que contemplaba".

El secretario general de CCOO, Santiago Navarro denuncia que "la prevención se lleva de aquella manera en muchas empresas agrícolas de la región de Murcia y que "los contagios no solo se producen a la hora del almuerzo, también en el transporte".

Según Navarro "siguen metiendo a trabajadores en autobuses y ni les toman la temperatura ni les dan mascarilla. También se trabaja a destajo aunque es ilegal. Y además hay empresas que no habilitan comedores y les hacen comer a pie de campo de cualquier manera".

El dirigente sindical asegura que "en la región de Murcia impera la cultura del incumplimiento en salarios, condiciones de trabajo y contrataciones y hay que acabar con eso desde las Mesa Sectorial de las ETTS que se han convertido en la fórmula para contratar barato".

"Hay empresas en la región con el 90% de sus empleados contratados a través de ETTs y eso es fraudulento" dice Navarro que cree que el gobierno regional tiene ahí mucho que decir.

"No es posible que en la región de Murcia tengamos la idea de que se puede defraudar con facilidad y que no hay controles" dice. "Los empresarios murcianos no tienen cultura de invertir en prevención de riesgos laborales ni de hacer fijos discontinuos".

La economía sumergida en torno al 25 y 30 por ciento es tremenda en la región "y no baja".

La Mesa Sectorial para el seguimiento de la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT) se reunión ayer por primera vez y volverá a reunirse el próximo 5 de octubre. La mesa está integrada por la Consejería de Empleo, la patronal Croem, los sindicatos CCOO y UGT y una representación de las propias ETT.