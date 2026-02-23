No es lo que usas, es cómo lo usas: los errores de rutina facial que están saboteando tu piel

Fundada en Murcia por la doctora en Farmacología Rocío Lajarín y la especialista en Comunicación y Cosmetología Cristina Sánchez, Alma Secret nació con una premisa clara, desarrollar cosmética eficaz basada en activos y pensada para pieles sensibles, combinando formulación científica y origen natural. Ese enfoque, que surgió de la propia experiencia personal de sus creadoras ante la dificultad de encontrar productos suaves pero realmente efectivos, se ha convertido en el sello distintivo de la firma y en la base de su crecimiento dentro del sector de la dermocosmética consciente.

Durante su intervención en Onda Cero, Cristina Sánchez explicó que uno de los errores más frecuentes en el cuidado facial es creer que usar muchos productos garantiza mejores resultados. «No siempre más es mejor», subrayó, recordando que una piel joven puede mantenerse sana con tres pasos básicos -limpieza, hidratación y protección solar- mientras que a partir de los 40 años conviene ampliar la rutina a cuatro o cinco fases que incluyan tratamientos específicos.

La responsable de comunicación detalló también el orden correcto de aplicación, insistiendo en que la clave está en seguir la lógica de texturas, de lo más ligero a lo más denso. Por la mañana, la secuencia recomendada es limpieza, tónico o esencia, sérum, crema y protector solar como último paso antes del maquillaje. Por la noche, en cambio, cobra especial importancia la doble limpieza para retirar protector solar, maquillaje y residuos acumulados durante el día, antes de aplicar tratamiento y crema.

Sánchez destacó asimismo el papel del contorno de ojos -que aconseja aplicar al final- y desmontó otro mito habitual, no es necesario esperar largos intervalos entre productos; basta con unos segundos hasta que la piel absorba cada fórmula. «Dedicar cinco minutos diarios al cuidado facial es suficiente si se hace bien», señaló.

En cuanto a activos, la portavoz explicó que la marca trabaja con ingredientes como péptidos, ácido hialurónico o exosomas, y mencionó el reciente lanzamiento de un producto con PDRN destinado a mejorar densidad y firmeza cutánea. También defendió el uso del 'retinal' frente al retinol tradicional, al considerarlo más potente y al mismo tiempo mejor tolerado por pieles sensibles, recomendando introducirlo progresivamente en rutinas nocturnas.

El mensaje que trasladó durante la entrevista resume la filosofía de la firma, la eficacia cosmética no depende de acumular frascos, sino de entender la piel, elegir bien los activos y aplicar cada producto con criterio. Una pedagogía del cuidado que, según sus fundadoras, es hoy tan importante como la formulación misma.