FSIE Región de Murcia pone en valor el compromiso de los centros educativos reconocidos por UNICEF

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Región de Murcia (FSIE RM) ha estado presente esta mañana en el Centro Cultural Adolfo Suárez de la localidad murciana de Cehegín para participar en el Acto de Entrega de los Reconocimientos 2025-2027 de UNICEF a los Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia.

El acto ha contado con la bienvenida a los centros educativos participantes y la presentación institucional por parte de la Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Carmen María Zamora Párraga, la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor Galo, la presidenta de UNICEF Comité autonómico de Murcia, Carolina Olivares Serrano, y la directora del CEIP Virgen de las Maravillas, María Jesús Delgado Torres, anfitriona del encuentro.

Nuevos reconocimientos y renovaciones

En esta convocatoria, tres centros se han sumado por primera vez a esta red de excelencia: el CCE Virgen del Pasico (Torre Pacheco), el CEIP Luis Costa (Murcia) y el CCE Pasico II (Torre Pacheco). Asimismo, han renovado su compromiso centros de larga trayectoria en este programa como el CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Albudeite), el CEIP de Prácticas María Maroto (Murcia), el CEIP Severo Ochoa (San Javier), el Colegio San Agustín (Fuente Álamo) y el anfitrión del acto, el CEIP Virgen de las Maravillas (Cehegín).

Una forma distinta de entender el aula

«La educación en derechos de la infancia no es solo un lema, sino una forma de entender el aula, la convivencia y la relación con las familias», ha subrayado Federico Faus. El secretario general de FSIE RM ha señalado también: «Como representantes de los trabajadores de la enseñanza, defendemos que este enfoque se apoye con recursos, estabilidad y reconocimiento al esfuerzo de los equipos docentes y del personal de administración y servicios».

Los centros educativos reconocidos por UNICEF como referentes en derechos de la infancia promueven un entorno seguro, inclusivo y participativo. Estos centros fomentan la educación en valores, la protección contra la violencia, la igualdad de género, la ciudadanía global y la participación activa de los alumnos, empoderándolos para alcanzar su máximo potencial.

Pedagogías innovadoras y mejores ratios de convivencia escolar

Son centros que ofrecen también mejores ratios de convivencia escolar mediante la cultura de derechos, cuentan con pedagogías innovadoras centradas en el estudiante, fomentan la participación de las familias en la vida escolar y la realización de actividades solidarias y ofrecen herramientas a los educadores para guiar y poner en práctica los derechos de la infancia. Además, estos centros se convierten en referentes comunitarios en la defensa y promoción de la Convención sobre los Derechos del Niño.

FSIE ha querido poner en valor el trabajo del profesorado y del personal de administración y servicios de estos centros, cuyo compromiso diario hace posible que los derechos de la infancia se traduzcan en prácticas pedagógicas concretas, proyectos innovadores y entornos escolares seguros e inclusivos, en línea con las iniciativas impulsadas por UNICEF

El acto ha finalizado con una actuación del alumnado del CEIP Virgen de las Maravillas y un desayuno ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Cehegín, un encuentro que ha permitido el intercambio de experiencias entre los centros reconocidos y ha reforzado el compromiso compartido con la educación en valores y en derechos de la infancia en la Región de Murcia.