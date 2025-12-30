Más mujer I la Dra. María Vicente, la cirujana que defiende una estética responsable: "Mejorar sin transformar, esa es la verdadera belleza"

La Dra. María Vicente Ruiz representa a una generación de mujeres que unen vocación, excelencia y sensibilidad. Cirujana general y especialista en medicina estética, formada en la Universidad de Murcia y con una trayectoria marcada por la exigencia clínica y el rigor científico, comparte en 'Más mujer' una reflexión tan honesta como necesaria: cuidarse no es frivolidad, es bienestar, autoestima y también salud. Desde niña tuvo claro que quería dedicarse a la cirugía y hoy compagina su labor en el hospital con el trabajo en las clínicas fundadas por su madre, la Dra.Virtudes Ruiz, una de las pioneras de la medicina estética en España.

En la entrevista, la doctora reconoce el enorme auge que ha experimentado la medicina estética en los últimos años, especialmente tras la pandemia y con el impacto de las redes sociales. Pero advierte: no se trata de "parecernos todos", sino de mantener la esencia y mejorar de forma natural. Defiende la prevención, explica por qué el bótox sigue siendo el tratamiento estrella, desmonta prejuicios y habla sin tapujos de los perfiles de pacientes, desde quienes buscan borrar signos de cansancio hasta quienes llegan influidos por modas o por una visión irreal de la belleza.

Con claridad, cercanía y criterio profesional, María Vicente reivindica una estética responsable, individualizada y humana. Si quieres descubrir por qué cada vez más personas confían en la medicina estética, qué papel juegan hombres y mujeres, cómo están cambiando los jóvenes su relación con la imagen o qué hay detrás de esas "caras fotocopia" que vemos en televisión, no te pierdas la conversación completa.

Entrevista y guion: Puri Cánovas