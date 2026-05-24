Murcia se suma a la Semana Europea de la Prueba con cribados rápidos, gratuitos y confidenciales del VIH

Un total de cuatro de las organizaciones sociales y de salud comunitaria con mayor arraigo en el municipio de Murcia: la Asociación No Te Prives, Vihsibles, la Asociación Adhara y Cruz Roja Española han constituido una alianza para reforzar el diagnóstico precoz del VIH, las hepatitis víricas y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La acción se enmarca en la campaña de primavera de la Semana Europea de la Prueba, que se desarrolla durante estos días.

El mensaje de las entidades es directo: detectar a tiempo salva vidas y frena los contagios. Recuerdan que uno de los principales desafíos sanitarios en Europa sigue siendo el elevado volumen de diagnósticos tardíos y la aparición de nuevas infecciones que podrían haberse evitado. Una parte significativa de las personas que conviven con el virus desconoce su estado serológico, una circunstancia que retrasa el acceso al tratamiento y prolonga la vulnerabilidad epidemiológica.

El diagnóstico precoz, doble herramienta de salud

Las organizaciones subrayan que la detección temprana cumple una doble función:

Eficacia del tratamiento: permite que la terapia antirretroviral alcance su máximo rendimiento y reduzca el impacto del virus en la salud de la persona.

permite que la terapia antirretroviral alcance su máximo rendimiento y reduzca el impacto del virus en la salud de la persona. Prevención colectiva: al lograr una carga viral indetectable mediante el tratamiento, el virus deja de transmitirse. Es el principio resumido en el concepto «indetectable = intransmisible».

En este sentido, romper la cadena de transmisión comunitaria pasa, según las entidades, por normalizar la prueba y combatir el estigma que aún rodea a la salud sexual.

Pruebas en 15 minutos, gratuitas y confidenciales

Para facilitar el acceso de la población (y especialmente de los colectivos más vulnerables), las cuatro organizaciones realizan cribados mediante pruebas rápidas que detectan anticuerpos en sangre o saliva. El resultado preliminar se obtiene en apenas 15 o 20 minutos y va acompañado de un proceso de counseling o asesoramiento personalizado, orientado a la prevención y a las prácticas sexuales seguras.

Los puntos de atención en el municipio de Murcia son los siguientes:

No Te Prives: Prueba rápida de VIH en su sede de la calle Rocamora, 1, con cita previa en el teléfono 658 34 00 13.

Prueba rápida de VIH en su sede de la calle Rocamora, 1, con cita previa en el teléfono 658 34 00 13. Vihsibles: Orientación técnica e información en el teléfono 636 86 07 65 y en el correo info@vihsibles.org.

Orientación técnica e información en el teléfono 636 86 07 65 y en el correo info@vihsibles.org. Adhara: Atención en la avenida Ciudad de Almería, 100 (planta baja), con teléfono fijo 868 63 44 91 y un canal de WhatsApp atendido por un cibereducador en el 675 22 52 60.

Atención en la avenida Ciudad de Almería, 100 (planta baja), con teléfono fijo 868 63 44 91 y un canal de WhatsApp atendido por un cibereducador en el 675 22 52 60. Cruz Roja Española: A través de sus sedes en Murcia y Cartagena y del portal Info Prevención. Información sobre horarios de atención telefónica en el 900 111 000.

El horizonte de 2030

La iniciativa se alinea con la Estrategia Mundial contra el Sida de ONUSIDA, que fija metas ambiciosas para 2030. Ese marco internacional establece los objetivos «95-95-95»: que el 95 % de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95 % de ellas reciba tratamiento médico continuo y que el 95 % de las personas tratadas mantenga una carga viral indetectable.

Las entidades insisten en que alcanzar esas cifras exige movilización de recursos, voluntad política y, sobre todo, el fortalecimiento de la red comunitaria. El acercamiento directo a través de unidades móviles y la atención en entornos de confianza permiten sortear barreras como la discriminación o el miedo, y convertir el cuidado de la salud sexual en un proceso natural, preventivo y accesible.