Murcia incorpora la PrEP inyectable contra el VIH

España da un paso relevante en la lucha contra el VIH. Desde el pasado 25 de febrero, el Sistema Nacional de Salud financia la primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable de acción prolongada, un avance que sitúa al país como pionero en la Unión Europea en el acceso público a esta estrategia preventiva.

Se trata de Apretude, un tratamiento desarrollado por ViiV Healthcare que se administra mediante una inyección intramuscular cada dos meses y que ya empieza a incorporarse a la práctica clínica hospitalaria.

En una entrevista en Onda Cero Murcia, el Dr. Ángel Rivero, especialista en VIH del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, ha subrayado que este nuevo formato "abre la puerta a pacientes que hasta ahora quedaban fuera de la prevención".

Un cambio de paradigma en la prevención

La PrEP oral, disponible desde 2019, exige una toma diaria.

El nuevo inyectable elimina esa rutina y mejora la adherencia.

Está especialmente indicado para personas con intolerancia o dificultades para seguir el tratamiento oral.

"El inyectable supone un salto en la prevención del VIH, sobre todo en quienes no podían mantener una pauta diaria o sufrían efectos secundarios", ha explicado Rivero.

¿Quién se beneficiará más?

Aunque la indicación técnica es amplia, el acceso estará priorizado por criterios clínicos y de sostenibilidad. Los perfiles clave:

Pacientes con problemas renales asociados a la PrEP oral

Personas con patologías óseas como osteoporosis

Usuarios con baja adherencia al tratamiento diario

Casos con dificultades vinculadas a salud mental

El especialista destaca que el nuevo fármaco "no presenta toxicidad renal ni ósea", lo que amplía notablemente las opciones en consulta, especialmente en pacientes de mayor edad.

Mayor eficacia y cobertura

Los ensayos clínicos han mostrado resultados contundentes:

Eficacia superior frente a la PrEP oral

En algunos grupos, protección cercana al 100%

Menor riesgo de fallo por olvidos o interrupciones

"Si se cumple la pauta de administración, la protección es prácticamente total", ha señalado Rivero, quien atribuye parte de esta mejora a la eliminación del factor humano en la toma diaria.

Impacto real: depende de la implementación

El potencial del tratamiento es alto, pero su impacto dependerá de su despliegue:

Acceso real en hospitales

Capacidad de los sistemas sanitarios

Difusión entre población diana

"El siguiente paso es la implementación. No basta con que exista el fármaco, hay que garantizar que llegue a quienes lo necesitan", ha advertido el experto.

Retos pendientes: información y estigma

Más allá de lo clínico, el desafío sigue siendo social:

Persistencia del estigma asociado al VIH

Percepción negativa hacia quienes utilizan PrEP

Necesidad de normalizar la prevención

"La PrEP es una herramienta de salud pública, no un indicador de conducta. Hay que romper ese prejuicio", ha remarcado Rivero.

¿Y la cura del VIH?

La investigación continúa avanzando en varias líneas:

Vacunas terapéuticas (cura funcional)

Terapias génicas

Casos puntuales de curación tras trasplantes

Aun así, no existe una solución generalizada. "Se habla de un horizonte de unos cinco años, pero hasta que no haya ensayos concluyentes, no se puede confirmar", concluye.