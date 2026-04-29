Miralles advierte: «Llevamos 20 años desinvirtiendo en sanidad y esto tiene consecuencias»

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, ha pasado por los micrófonos de Más de uno Murcia, en Onda Cero, para repasar la actualidad de una profesión que vive uno de sus momentos más convulsos. La entrevista coincide con una doble circunstancia, el 130 aniversario de la institución colegial y la tercera semana de huelga nacional contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Miralles ha reconocido que la efeméride se afronta «con mucha responsabilidad y también con mucha ilusión», y ha avanzado que el Colegio desplegará una campaña divulgativa bajo el lema 'vitales' y celebrará actos institucionales en las cinco comarcas en las que se distribuye la organización colegial: Caravaca, Lorca, Yecla, Cartagena y Murcia.

Sobre el conflicto con el Ministerio de Sanidad, el presidente ha sido especialmente crítico. Ha denunciado que el departamento que dirige Mónica García planteó la reforma del Estatuto Marco «sin ni siquiera dialogar con los médicos» y que, además, el documento «regula precisamente en contra» de las reivindicaciones históricas de la profesión. Miralles ha asegurado que la negociación «se rompió la semana pasada» y que el conflicto «se vuelve a enquistar otra vez». «Por parte de los médicos, desde luego, no», ha apuntado al ser preguntado por la voluntad de acuerdo.

El presidente del Colegio ha cargado con dureza contra lo que considera el «componente ideológico» de la propuesta ministerial, «mete conceptos como exclusividad, muy ideológicos», ha afirmado, antes de añadir que, a pesar de que el Ministerio «está liderado por una médico, no se nota en absoluto la sensibilidad» con el ejercicio de la profesión. Miralles ha denunciado que el Ministerio pretende trasladar a la sociedad «que los médicos estamos haciendo una huelga políticaporque queremos apoyar a la derecha», algo que considera que «roza» lo inadmisible. En este sentido, ha recordado que el Colegio también ha convocado huelga en la Región de Murcia contra el Gobierno autonómico del PP, al considerar que «no está cumpliendo determinadas cosas».

El presidente ha alertado del agotamiento extremo de los profesionales, con un 'burnout' que «está generalizado en casi toda la profesión», y ha exigido que las condiciones laborales del colectivo médico no las negocien terceros, «que las podamos negociar directamente nosotros, que somos los que conocemos cómo ejercemos la profesión».

Pese al pulso abierto, Miralles ha reservado un espacio para el optimismo. Ha destacado que el Colegio de Médicos de Murcia incorpora cada año «en torno a 300 o 400 médicos jóvenes» y ha celebrado el rejuvenecimiento de la profesión. No obstante, ha situado el principal cuello de botella en el examen MIR, «tenemos 15.000 médicos que se presentan al MIR y solo sacamos 8.000 plazas», ha precisado, defendiendo que el problema no es tanto el numerus clausus en las facultades como la falta de plazas de formación especializada y la mala distribución de profesionales entre especialidades.

Miralles ha cerrado la entrevista con una advertencia sobre el estado del Sistema Nacional de Salud. Ha recordado que el modelo «se empezó a organizar en el 86» y vivió su gran avance en los años 90, pero que «desde el 2008 empezamos a desinvertir en sanidad y llevamos ya para 20 años desinvirtiendo». «O retomamos el apoyo al sistema y a ponerle recursos -ha sentenciado- o nos encontraremos con situaciones de verdad lamentables en cuanto a seguridad del paciente y garantía de poder cuidar de su salud».