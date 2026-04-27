Limcamar se adelanta a la nueva normativa en prevención de riesgos laborales

Con una plantilla superior a las 10.000 personas y presencia en todo el territorio nacional, Limcamar considera la seguridad y la salud laboral como un elemento estratégico de su responsabilidad social corporativa y de la calidad del servicio que ofrece a clientes públicos y privados.

La integración de la perspectiva de género, la atención a colectivos especialmente sensibles, la adaptación de puestos a situaciones de especial vulnerabilidad, la gestión integra de los protocolos de acoso laboral y sexual en colaboración con la representación Legal de los Trabajadores (RLT), la introducción en sus evaluaciones de riesgos y formacion en los puestos de trabajo de los riesgos derivados del cambio climático y la atención a los riesgos psicosociales, forman parte de sus prácticas habituales, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el nuevo enfoque de la LPRL.

“Para Limcamar, la prevención no es una obligación externa, sino una inversión en personas, en estabilidad y en excelencia operativa. Por eso estamos preparados, y lo seguiremos estando, para avanzar con la nueva normativa, incluso antes de su entrada en vigor”, concluye Miguel Ángel Gómez, responsable del Servicio de Prevención Propio de la empresa.

Con esta posición, Limcamar se sitúa como una de las compañías del sector servicios mejor posicionadas para afrontar la próxima etapa de la prevención de riesgos laborales en España, aportando experiencia, rigor técnico y una clara apuesta por el bienestar de las personas trabajadoras.

El Gobierno de España ha iniciado el proceso de revisión y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y del Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo que supone la mayor actualización del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo desde su aprobación en 1995. El anteproyecto presentado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social plantea una transformación profunda del modelo preventivo, con un enfoque más integral, humano y adaptado a los retos actuales del mundo laboral.

En este contexto, Limcamar quiere transmitir un mensaje claro y contundente: la compañía está plenamente preparada para asumir los cambios que traerá la nueva normativa, gracias a una estrategia preventiva sólida, anticipada y alineada desde hace años con los principios que hoy impulsa el legislador.

Un modelo preventivo ya alineado con el futuro marco legal

Limcamar dispone de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral certificado conforme a la norma ISO 45001(estándar internacional para sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), integrado en su modelo global de gestión junto a los sistemas de calidad, medio ambiente y eficiencia energética. Además, la compañía cuenta con Servicio de Prevención Propio para las especialidades de Seguridad, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, complementado por servicios externos especializados en Higiene y Vigilancia de la Salud, lo que anticipa uno de los principales cambios introducidos por la reforma.

La nueva normativa apuesta decididamente por superar enfoques burocráticos y avanzar hacia una prevención real, eficaz y verificable. En este sentido, Limcamar ha implantado procedimientos de evaluación y planificación preventiva basados en la presencia en los centros de trabajo, la observación directa de las condiciones laborales y la participación activa de mandos intermedios, delegados de prevención y trabajadores.

Durante 2025, la compañía impartió más de 18.000 horas de formación en materia de seguridad, salud, calidad y medio ambiente a su plantilla, reforzando la capacitación continua como herramienta clave de prevención.