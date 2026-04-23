Vol. 414 'Libros con eÑe'

Como sabrá nuestra audiencia, cada año (desde hace tres décadas), en tal fecha como hoy (23 de abril), la UNESCO celebra Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, lo cual coincide (desde 2010) con el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas.

En una apuesta por el multilingüismo reconocen del árabe, el chino, el ruso, el español, el francés y el inglés como idiomas oficiales; siendo los dos últimos los idiomas de trabajo en la ONU. Pero resultando ser español la segunda lengua del mundo, tras el chino mandarín, por número de hablantes nativos. Teniendo a México como el país hispanohablante más grande del planeta y en sus vecinos norteños a más de 65 millones de ciudadanos de origen hispano, a pesar del Make America Great Again. Sin olvidar que nada menos que 4.000 términos del español proceden del árabe, el español es el tercer idioma más usado en Internet y el segundo en grandes plataformas digitales.

Por ello, vamos a intentar escribir un nuevo capítulo de NMHA, titulado Libros con eÑe, esperando que su escucha sea por lo menos tan entretenida como una buena lectura. En reconocimiento al poder de los libros como puente entre generaciones y pueblos. Recordando que «son como una ventana a otro mundo: con cada nueva página, nos presentan a nuevas personas, nuevas culturas y nuevas ideas» y la afirmación de Nelson Mandela «Si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón».

Con tal espíritu de paz y reconciliación, en este programa solemos apostar por la diversidad lingüística, aunque hoy nos centraremos en nuestro idioma. Tan popular gracias a músicos como: León, Quintero y Quiroga, Violeta Parra, Pablo Milanés o Silvio Rodriguez, Mari Trini, José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel, Rubén Blades, Serrat o Sabina, Jorge Drexler y, por supuesto, la Rosalía y el Bad Bunny.