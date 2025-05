Vol. 392 'China'

Tras convivir casi 8 años con una ferviente chinófila y haber viajado durante 9 semanas y media, en 2 años consecutivos, por 18 ciudades de 14 provincias chinas*, ha llegado el momento de dedicarle este NMHA a…

Pilar Morales, mi brillante yáng –siendo yo el oscuro yīn de la pareja–. Como buena amiga de China que es, viene trabajando para promover la cultura china en Murcia, porque ella es una amante de todo lo chino y, ademas de estudiar mandarín, siempre está aprendiendo sobre su cultura milenaria.

De tal superviviente, entre las Grandes Civilizaciones de nuestra historia humana, personalmente destacaría los valores positivos de su pueblo (gente), la inmensidad, riqueza, diversidad, eclecticismo y profundidad, su gastronomía y arte culinario, una sustentada fraseología [shuyuxue], esa sorprendente fusión de tradición y contemporaneidad, su fuerte espiritualidad (veneración de los ancestros y sincretismo) nutrida de tres grandes tradiciones filosófico-religiosas (confucianismo, taoísmo y budismo) yendo de la mano al unísono del laicismo, comunismo (de partido hegemónico) y capitalismo de Estado o el evidente potencial futuro económico con la ciencia y tecnología por bandera.

Sin tener en cuenta sus grandes descubrimientos (papel, lienzo e impresión, porcelana, seda, carretilla, ábaco, sismógrafo, cometa, pólvora, brújula, reloj hidráulico, etc.) la palabra china/o ha tenido diferentes significados en nuestra lengua, más allá del gentilicio, p. ej.: Piedra pequeña. Juego que consiste en tratar de adivinar el número total de monedas que se esconden en el puño. Colador en forma de embudo. Dicho de un trabajo, de una labor, etc. cuando es muy difícil y/o requiere de gran paciencia. Y otras tantas locuciones coloquialmente despectivas, como «Engañar a alguien como a un chino», que significa aprovecharse de su credulidad. Restaurante de comida (habitualmente) barata o supermercado/bazar 24/7 regentado por extranjeros. Lenguaje incomprensible. Curiosamente en Cuba también hay otras relacionadas con dicho adjetivo o con la mala suerte. Dependiendo del país latino también puede ser sinónimo de: crédulo, nacido de padres de distintas razas, desnudo (que no está cubierto de ropa), servidor (persona que sirve como criada), mujer (entre gauchos) o cerdo (mamífero cochino en nuestra España rural).

¡Ya nos vale!