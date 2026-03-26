Vol. 412 'Musicales animados'

Hace justamente una año dediqué nuestro NMHA a los Musicales (del teatro al cine y viceversa). Además entre tantos programas han sonado canciones de las películas de animación: Dumbo, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia, El Rey León, Mulán, Tarzán y Frozen. Con talentosas composiciones como las de los prolíficos Hnos. Richard M. & Robert B. Sherman.

Hoy abriré un poco el abanico de la fructífera fantasía musicada que me fascina y que se suele crear dirigida al público infantil, aunque la podamos disfrutar a cualquier edad. Sobre todo a partir de las consideradas como Acción en Vivo o naturalizaciones.

Lo que suena de fondo es 'the Sorcerer's apprentice' «el Aprendiz de brujo» interpretado por la estadounidense Philadelphia Orchestra conducida por Leopold Stokowski y compuesto en 1897 por el francés Paul Dukas (música) –basado en la balada homónima 'Der Zauberlehrling' de Johann Wolfgang von Goethe–, e incluido en el OST de la película Fantasia [1940], producida por el estudio de Walt Disney y dirigida por él junto a Ben Sharpsteen. La cual supuso el tercer Canon Animado de Disney, tras los largometrajes Blancanieves y los Siete Enanitos –que también hemos pinchado– y Pinocho. Un cortometraje originalmente fue pensado para la serie Silly Symphony y diseñado para revitalizar la popularidad de Mickey Mouse. Casi seis décadas después fue remasterizado para la secuela de 1999 titulada Fantasía 2000, coproducida por Roy E. Disney, sobrino del tío Walt.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical

Producción: Sol Rentero