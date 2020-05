Vol. 235 "Luto y duelo"

Asistí a mi primer velatorio a los 6 años. Fue allí donde por primera vez vi a una persona muerta. Era mi bisabuela y madrina de bautismo, Consuelo. Es muy probable que en aquel momento no entendiera muy bien qué era la muerte, pero yo lo recuerdo todo con especial cariño, paz y tranquilidad. A los 13 años murió una de mis mejores amigas, y aunque no nos dejaron ver su cadáver, la familia, los compañeros y los amigos pudimos compartir nuestro dolor en el funeral y en los homenajes posteriores. Más recientemente, hace unos años, un amigo se suicidó. Aquí no hubo ni velatorio, ni entierro, ni esquela, ni pésame, ni reunión de los dolientes. Este ha sido uno de los duelos más difíciles a los que me he enfrentado.

El duelo es un proceso emocional muy complejo que se inicia con la pérdida de alguien querido. La manifestación externa de ese duelo y los comportamientos sociales ritualizados y normalizados forman parte del luto.

Philippe Ariès, unos de los mayores especialistas en las actitudes del hombre ante la muerte, asegura que en las últimas décadas “la muerte domada”, que era la actitud natural de dolor y de aceptación de la muerte como un fenómeno natural, se ha ido sustituyendo por “la muerte oculta” o la muerte como tabú. Ahora no sólo escondemos los cadáveres, sino que no queremos saber nada que tenga que ver con la muerte.

Sin embargo, la pandemia ha vuelto a hacerla visible y nos ha confrontado con nuestra condición de frágiles humanos. Ahora falta que, por nuestro bien, empecemos a ritualizar la pérdida de decenas de miles de españoles. El Presidente anunciará en breve el necesario luto nacional oficial. La última vez que se hizo fue justo hace un año, con la muerte de Pérez Rubalcaba.

Texto: Tatiana Tereshkova

Fotograma: La Casa de Bernarda Alba de Mario Camus. (1986.1987)

De izquierda a derecha, Ana Belen, Enriqueta Carballeira, Aurora Pastor, Mercedes Lezcano y Vicky Peña, como las cinco hijas de Bernarda Alba, en una escena del rodaje.