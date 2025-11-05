MÚJSICA

Mikel Erentxun celebra 40 años de Duncan Dhu con su gira DD40 con escala en Murcia

El artista donostiarra se cita en el Auditorio Víctor Villegas el próximo 7 de noviembre para repasar su trayectoria en una conversación con el periodista musical Miguel Tébar y Julián Vigara. Cuatro décadas de canciones, anécdotas y las claves de su directo en un encuentro único.

Julián Vigara

Madrid |

Mikel Erentxun

El artista Mikel Erentxun regresa a los escenarios con una gira muy especial: DD40, una celebración de los 40 años del nacimiento de Duncan Dhu, el grupo que formó junto a Diego Vasallo a mediados de los años 80 y que marcó una época en el pop español con temas que hoy son himnos generacionales. Este viernes, 7 de noviembre, el artista actuará en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, dentro del tour que le está llevando por toda España y Latinoamérica.

Erentxun, nacido en Caracas en 1965 pero criado en San Sebastián, forjó su identidad musical escuchando pop británico y rockabilly antes de poner voz a una de las trayectorias más reconocibles del panorama nacional. En 1985 debutó con Vasallo con 'Por tierras escocesas', un miniálbum que abrió el camino a discos inolvidables como Canciones o El grito del tiempo.

En esta gira, el músico hace un alto en su prolífica carrera en solitario -más de 15 álbumes en estudio y tres en directo- para rendir homenaje a los temas que dieron forma a Duncan Dhu. “No quería resucitar la banda, sino continuar como Mikel Erentxun haciendo un alto en el camino”, explicó durante su conversación con Julián Vigara y el periodista musical Miguel Tébar en Más de Uno Murcia (Onda Cero).

Aunque Vasallo no participa en esta celebración, su presencia se percibe, según el propio Erentxun: “Diego está ahí, porque muchas canciones son suyas. Nos vemos con frecuencia y sigue la gira muy de cerca”. El repertorio del concierto, añadió, no se limita a los grandes éxitos como 'A tu lado' o 'Esos ojos negros', sino que recupera “canciones olvidadas, nunca tocadas en directo, a las que hemos dado un aire actual”.

El público de DD40, dice, es amplio y trambién “intergeneracional”: padres que ahora acuden acompañados por hijos que crecieron escuchando aquellas melodías en casa. “No quería que fuera un karaoke lleno de nostalgia. Hay emoción, pero también presente”, apunta el artista, que acaba de cumplir 60 años en plena forma.

Además, Erentxun adelantó que está preparando un EP tras el disco Navidad, y que en 2026 volverá al estudio para centrarse de nuevo en su carrera en solitario.

Con DD40, Mikel Erentxun demuestra que el tiempo puede pasar, pero las canciones -esas que nos acompañan desde hace cuatro décadas- siguen resonando con la misma fuerza.

Texto y guion: Julián Vigara

Entrevista: Miguel Tébar y Julián Vigara

Producción: Sol Rentero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer