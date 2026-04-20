Retrato de… Nicolás Fontes: el hombre que cambió la huerta desde el crédito

Hay personajes que no llenan estatuas ni manuales, pero que explican mejor que nadie cómo vivía la gente. En Retrato de… la catedrática Susana Martínez Rodríguez nos acerca a la figura de Nicolás Fontes Álvarez de Toledo, un nombre imprescindible para entender la Murcia de finales del siglo XIX.

Un aristócrata que cambió el rumbo de su vida, una huerta atrapada en deudas y un modelo que alteró la relación entre el campo y el dinero. Ese es el punto de partida de una historia que combina reforma social e innovación económica.

¿Quién fue realmente Nicolás Fontes?

¿Por qué su iniciativa marcó un antes y un después en la huerta murciana?

¿Qué hay detrás de ese "sistema" que se extendió por toda la Región?

Un retrato con luces y sombras que invita a escuchar con atención. Porque, a veces, las grandes transformaciones empiezan lejos del ruido… y muy cerca de la tierra.

Guion: Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM

Producción: Sol Rentero

Locución: Susana Martínez Rodríguez y Julián Vigara