Con Susana Martínez Rodríguez

Retrato de… Nicolás Fontes: el hombre que cambió la huerta desde el crédito

Susana Martínez Rodríguez descubre en Onda Cero a una figura clave -y poco conocida- de la historia económica murciana

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM

Hay personajes que no llenan estatuas ni manuales, pero que explican mejor que nadie cómo vivía la gente. En Retrato de… la catedrática Susana Martínez Rodríguez nos acerca a la figura de Nicolás Fontes Álvarez de Toledo, un nombre imprescindible para entender la Murcia de finales del siglo XIX.

Un aristócrata que cambió el rumbo de su vida, una huerta atrapada en deudas y un modelo que alteró la relación entre el campo y el dinero. Ese es el punto de partida de una historia que combina reforma social e innovación económica.

¿Quién fue realmente Nicolás Fontes?

¿Por qué su iniciativa marcó un antes y un después en la huerta murciana?

¿Qué hay detrás de ese "sistema" que se extendió por toda la Región?

Un retrato con luces y sombras que invita a escuchar con atención. Porque, a veces, las grandes transformaciones empiezan lejos del ruido… y muy cerca de la tierra.

Guion: Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM

Producción: Sol Rentero

Locución: Susana Martínez Rodríguez y Julián Vigara

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer