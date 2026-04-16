II Edición Costera Sur Festival

FESTIVAL MILÉNICO Y 'ZOOMER'

Con el crítico musical Miguel Tébar y el programador y director Javier Sierra, conocemos todos los detalles de este festival que se celebra en la pedanía de Los Garres el 17 y 18 de abril.

María Paz Martínez

Murcia |

Festival Costera Sur

El evento se celebrará en la Plaza de la Iglesia de San José (Los Garres) un escenario situado en un entorno único a las faldas de la Cresta del Gallo.

El fin de semana festivalero estará compuesto por sesiones de Djs, actividades paralelas y más de 15 conciertos desde las 12:30 hasta el fin de la noche (o el principio del día). El sábado 18 de abril por la mañana, hay preparada una romería cultural con actuaciones sorpresa.

El cartel lo forman: A Mares, Azuleja, Black Tag Djs, Blanca Vergara, Dracma, Estela Gris, Perfecto Miserable, Somos la Herencia, Tatuaje. Cierran el cartel Comics Sans

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer