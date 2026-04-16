FESTIVAL MILÉNICO Y 'ZOOMER'

El evento se celebrará en la Plaza de la Iglesia de San José (Los Garres) un escenario situado en un entorno único a las faldas de la Cresta del Gallo.

El fin de semana festivalero estará compuesto por sesiones de Djs, actividades paralelas y más de 15 conciertos desde las 12:30 hasta el fin de la noche (o el principio del día). El sábado 18 de abril por la mañana, hay preparada una romería cultural con actuaciones sorpresa.

El cartel lo forman: A Mares, Azuleja, Black Tag Djs, Blanca Vergara, Dracma, Estela Gris, Perfecto Miserable, Somos la Herencia, Tatuaje. Cierran el cartel Comics Sans