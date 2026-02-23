Retrato de... Amat al-Raḥmān, la mujer que emerge del silencio documental de al-Ándalus

La sección sonora Retrato de… recupera esta semana una vida casi borrada por las fuentes históricas, la de Amat al-Raḥmān, también conocida como Umm Hani, una mujer vinculada a Murcia en el siglo XII cuyo rastro documental es mínimo pero revelador. La catedrática Susana Martínez Rodríguez reconstruye su trayectoria a partir de referencias indirectas y contextualización histórica, mostrando cómo la ausencia de mujeres en los registros no implica su inexistencia, sino su invisibilización.

Claves biográficas esenciales

Probablemente nació hacia 1120, en el entorno intelectual de su padre, el erudito Abd al-Ḥaqq ibn Atiyya .

. Creció en una casa dedicada al estudio religioso y literario, lo que explica su alfabetización y formación cultural.

Fue recordada por su capacidad para recitar y adaptar poesía, lo que la sitúa como mujer culta aunque no autora en sentido estricto.

Se casó dos veces dentro de círculos intelectuales influyentes y tuvo hijos que destacaron en ciencias religiosas y medicina.

Las fuentes mencionan que escribió al menos dos obras -sobre tumbas y plegarias- hoy desaparecidas.

Una figura excepcional

Su presencia en repertorios biográficos árabes resulta extraordinaria porque estos textos solían registrar solo a hombres -juristas, médicos o sabios- y apenas incluían mujeres salvo por vínculos familiares o habilidades artísticas. Precisamente por eso, su nombre constituye una rara ventana al papel femenino en la cultura andalusí.