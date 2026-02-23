Retrato de... Amat al-Raḥmān, la mujer que emerge del silencio documental de al-Ándalus

La sección sonora Retrato de… recupera esta semana una vida casi borrada por las fuentes históricas, la de Amat al-Raḥmān, también conocida como Umm Hani, una mujer vinculada a Murcia en el siglo XII cuyo rastro documental es mínimo pero revelador. La catedrática Susana Martínez Rodríguez reconstruye su trayectoria a partir de referencias indirectas y contextualización histórica, mostrando cómo la ausencia de mujeres en los registros no implica su inexistencia, sino su invisibilización.
Claves biográficas esenciales
- Probablemente nació hacia 1120, en el entorno intelectual de su padre, el erudito Abd al-Ḥaqq ibn Atiyya.
- Creció en una casa dedicada al estudio religioso y literario, lo que explica su alfabetización y formación cultural.
- Fue recordada por su capacidad para recitar y adaptar poesía, lo que la sitúa como mujer culta aunque no autora en sentido estricto.
- Se casó dos veces dentro de círculos intelectuales influyentes y tuvo hijos que destacaron en ciencias religiosas y medicina.
- Las fuentes mencionan que escribió al menos dos obras -sobre tumbas y plegarias- hoy desaparecidas.
Una figura excepcional
Su presencia en repertorios biográficos árabes resulta extraordinaria porque estos textos solían registrar solo a hombres -juristas, médicos o sabios- y apenas incluían mujeres salvo por vínculos familiares o habilidades artísticas. Precisamente por eso, su nombre constituye una rara ventana al papel femenino en la cultura andalusí.