Murcia se vuelca con la donación: «Una sola bolsa de sangre puede salvar hasta tres vidas»

La donación de sangre continúa siendo imprescindible, no existe un sustituto artificial y, con un gesto que apenas dura unos minutos, se puede ayudar hasta a tres pacientes. Sin embargo, las cifras siguen siendo desiguales. Uno de cada dos españoles necesitará sangre en algún momento de su vida y uno de cada diez pacientes hospitalizados requiere una transfusión, mientras que apenas el 5 % de la población que podría donar lo hace de forma habitual.

A ese reto se suma el de la donación de médula ósea. Cada año se diagnostican en España más de 5.000 leucemias y tres de cada cuatro pacientes no encontrarán un familiar compatible. De ahí la importancia de ampliar el registro de donantes, cuantos más seamos, mayores serán las posibilidades de hallar la compatibilidad que necesitan quienes esperan un trasplante.

En este contexto, el próximo 12 de mayo 'Día Internacional de la Enfermería' se celebrará también el II Día Regional del Donante de Órganos y Médula Ósea de la Región de Murcia. Una jornada en la que el Colegio Oficial de Enfermería quiere poner en valor el papel de las enfermeras en todo el proceso de donación, desde la captación del donante hasta la extracción y el seguimiento posterior.

Para hablar de cómo se encuentran las reservas en la Región, del perfil del donante murciano, de los miedos que aún persisten entre los más jóvenes y del proceso real de la donación de médula, hemos conversado en Más de uno Murcia con Toñi Gómez Simón, enfermera y directora de Promoción y Planificación del Centro Regional de Hemodonación.