Más mujer: Comer bien ya no es un lujo, es una necesidad

Comer bien, una necesidad antes que un lujo

Preguntada por si la sociedad está más concienciada con la alimentación, Arantxa Barcos lo tiene claro, ir al nutricionista ya no es «algo extra», sino una herramienta «casi necesaria» para alimentarse correctamente, tanto si se busca perder peso como ganar masa muscular o, sencillamente, mantener unos hábitos saludables. La especialista insiste en que la clave está en disfrutar del proceso «A mí me gusta comer, disfruto cocinando», señala, defendiendo recetas rápidas, ricas y nutritivas adaptadas al ritmo de vida actual.

Por qué cuesta tanto bajar de peso

Ante la pregunta clásica - por qué resulta tan difícil adelgazar -, la nutricionista apunta a dos factores. Por un lado, la sobreinformación de las redes sociales, que «vuelven loco» al consumidor. Por otro, la falta de un binomio fundamental: dieta y deporte. «Una buena dieta tiene que ir acompañada de un buen deporte y al revés. La dieta sola no funciona porque podemos perder masa muscular», advierte. El objetivo, recuerda, no es solo bajar de la báscula, sino reducir grasa y conservar músculo.

El primer error se comete en el supermercado

Barcos coincide en que muchos fallos nutricionales empiezan antes de llegar a la cocina. Recomienda no acudir nunca a la compra con hambre y llevar siempre la lista preparada. Sobre los caprichos, aplica el sentido común: un poco de chocolate o un helado en verano «son inevitables» y no deben demonizarse.

Genética sí, pero no como excusa

La nutricionista admite que existe una predisposición metabólica que condiciona a cada persona, pero matiza que el estilo de vida pesa tanto o más «El metabolismo de cada uno es el suyo y no se puede cambiar, pero sí modificar con esfuerzo, comiendo menos y gastando más de lo que consumimos».

El orden de las comidas y la hora ideal de la cena

Sobre el reparto calórico a lo largo del día, Barcos defiende personalizar la dieta a partir de una historia clínica y deportiva. Recomienda cenar en torno a las 20:30 horas y hacerlo de forma «austera en cantidad, pero no en calidad»: proteína, hidratos, vitaminas y minerales en raciones pequeñas. Descarta la idea de irse a la cama solo con una pieza de fruta o un yogur.

Los errores más frecuentes y la trampa del «0 %»

Entre los fallos más extendidos, la especialista señala el abuso de productos etiquetados como «0 %», que a menudo compensan la falta de grasa con colorantes y conservantes. Prefiere un yogur natural entero, que aporta vitamina D - liposoluble -, antes que su versión desnatada. «Si comes bien, no tienes la vitamina D baja», sentencia.

Modas, dietas milagro y dieta mediterránea

Barcos diferencia entre hábitos saludables -que han venido para quedarse- y modas pasajeras como el ayuno intermitente, la dieta keto o las hiperproteicas. Su receta es la de siempre: una alimentación variada, equilibrada y «con color», porque cuanto más color tenga el plato, más vitaminas y minerales aporta. En definitiva, dieta mediterránea de toda la vida.

Legumbres sí, pero bien cocinadas

Lentejas, judías o cocido siguen siendo fundamentales por su aporte de proteína vegetal, fibra, vitaminas y minerales. La clave está en cómo se preparan: con verduras y, como mucho, unos taquitos de jamón o un poco de chorizo «que no se vea más chorizo que lenteja». Tocino y morcilla, mejor reservarlos para un capricho ocasional.

Suplementos: ¿realmente necesarios?

Sobre la moda de los suplementos -omega 3, magnesio, vitamina D-, la nutricionista es tajante, con una dieta equilibrada, en general no son necesarios. Quien consume pescado azul, aguacate, nueces, huevos, carne o pescado cubre sus necesidades sin recurrir a botes. Eso sí, reconoce un cambio de criterio personal respecto a la creatina, la evidencia científica avala su utilidad no solo para mejorar la masa muscular, sino también para mujeres en la menopausia, a nivel de recuperación, masa ósea e incluso función cognitiva. «Si tengo que recomendar alguno, diría la creatina», concluye.

Ficha de la entrevista