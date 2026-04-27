Divas like us: Nathy Peluso, la diva sin moldes que conquista el universo

La voz y el carácter de Nathy Peluso protagonizan una nueva entrega de Divas Like Us, el espacio que conduce Lola Gracia y que en esta ocasión desmenuza la trayectoria de una de las artistas más singulares del panorama musical actual.

Nacida en Argentina y criada en España, Peluso ha construido una identidad artística híbrida que bebe de lo latino y lo europeo. Su historia arranca lejos de los focos, entre trabajos precarios y actuaciones en bares de la costa levantina, donde interpretaba clásicos mientras buscaba su propio sonido. Incluso pasó por Murcia, donde inició estudios que pronto abandonaría al comprobar que su camino estaba en los escenarios.

El salto definitivo llega con trabajos como Esmeralda o La Sandunguera

o La consolidación internacional se produce con Calambre , galardonado con un Latin Grammy

, galardonado con un Su versatilidad la lleva a moverse con solvencia entre géneros: de la salsa al hip hop, pasando por la balada o el funk

En Grasa, su último trabajo, muestra una faceta más introspectiva y reflexiva

La colaboradora de Más de uno Murcia, Lola Gracia traza un retrato sonoro que combina biografía, análisis musical y momentos clave de su carrera, poniendo el acento en su capacidad interpretativa, su teatralidad y un discurso artístico que mezcla empoderamiento, ironía y sensualidad.