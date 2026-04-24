El móvil irrumpe en la pareja: interfiere en la relación y redefine el deseo sexual

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Un estudio elaborado por la plataforma Platanomelón, a partir de una encuesta a más de 1.470 personas, dibuja un escenario ambivalente: el teléfono móvil se ha convertido al mismo tiempo en aliado y amenaza para las relaciones de pareja.

Impacto negativo en la relación

El 80% de los encuestados reconoce que el uso del móvil empeora su relación sentimental

Las notificaciones -mensajes, correos, vídeos- son señaladas como el principal factor de interrupción

La distracción constante afecta a la atención y a la calidad del vínculo

Sin embargo, la misma herramienta que interfiere en la comunicación también abre nuevas vías para la intimidad.

El móvil como herramienta sexual

El 64% afirma mantener relaciones sexuales a través del dispositivo

El 52% comparte contenido erótico con su pareja, principalmente por mensajería instantánea

El 90% ha recibido algún tipo de contenido sexual en su teléfono

Este uso es especialmente significativo entre los jóvenes de entre 18 y 30 años, donde la interacción digital se integra de forma natural en la vida afectiva.

En paralelo, el estudio introduce un dato que abre un debate de fondo sobre el futuro de la sexualidad:

Relaciones con inteligencia artificial

El 33% de los hombres afirma que tendría sexo con un robot con IA

En el caso de las mujeres, el porcentaje se sitúa en el 14%

Una brecha que apunta a diferencias en la percepción del deseo, la fantasía y la tecnología según el género.

Además, el móvil también se consolida como canal para iniciar relaciones:

El 35% lo utiliza para concertar citas

De estos, el 75% asegura que el encuentro acaba en una relación sexual

La investigación concluye con una advertencia y una recomendación clara, la clave no está en la herramienta, sino en su uso. Desde la sexología, se insiste en la necesidad de establecer límites -como silenciar el móvil en momentos de pareja- y aprovechar sus posibilidades cuando actúa como puente para mantener la conexión emocional y sexual.

En un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad, la vida íntima se adapta al mismo ritmo. La cuestión ya no es si el móvil forma parte de la pareja, sino qué papel se le concede. Porque, como demuestra el estudio, entre la pantalla y la piel hay una frontera cada vez más difusa.