Identidad Ñ: ¿Por qué los humanos señalamos? La clave del lenguaje que nos hace únicos

En una nueva entrega de Identidad Ñ, la lingüista y profesora de la Universidad de Murcia, Ana Bravo, nos invita a adentrarnos en una de las grandes incógnitas de la ciencia, el origen del lenguaje.

Lejos de planteamientos teóricos complejos, la sección propone una mirada distinta y cercana, partiendo de un gesto cotidiano que todos hemos hecho desde niños… señalar. Un acto aparentemente simple que, sin embargo, encierra una de las claves que explican por qué los seres humanos desarrollamos un sistema de comunicación tan sofisticado.

A través de ejemplos claros y referencias a investigaciones actuales, descubrimos cómo ese gesto conecta con la capacidad de compartir atención, interpretar el entorno y construir significado junto a otros. Un rasgo que, según los expertos, nos diferencia del resto de especies.

La conversación también deja espacio para la reflexión sobre el presente, en un contexto en el que las nuevas tecnologías están transformando la manera en la que interactuamos con el mundo.

Una sección que combina divulgación, curiosidad y mirada crítica… y que invita a escuchar con otros oídos algo tan cotidiano como el lenguaje.