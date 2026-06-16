Identidad Ñ | ¿Cómo se entendió Colón con los nativos?

¿Cómo logró entenderse Colón con los pueblos nativos?

En Identidad Ñ, la sección de Más de uno Murcia donde analizamos las curiosidades y secretos del lenguaje, Julián Vigara conversa con Ana Bravo, lingüista y profesora de la Universidad de Murcia, para plantear una pregunta tan fascinante como compleja, ¿cómo se comunicaron los exploradores europeos con los pueblos nativos en la llegada a América?

En este episodio viajamos hasta 1492 para situarnos en un escenario radicalmente distinto al actual un mundo sin traductores, sin lenguas compartidas y sin referencias comunes. Un contexto en el que la comunicación no era difícil… era directamente imposible.

El primer contacto entre culturas estuvo marcado por una incomunicación total. Tal y como se analiza en la conversación, ni siquiera los gestos garantizaban el entendimiento. Lo que en una cultura puede significar una cosa, en otra puede no tener sentido alguno. Así, los primeros intentos de comunicación se basaron en la intuición, la observación y el ensayo-error, en un proceso mucho más complejo de lo que solemos imaginar.

Ana Brabo también detallas a las figuras que hicieron posible tender los primeros puentes entre lenguas: intérpretes improvisados y, posteriormente, misioneros, que no solo aprendieron las lenguas indígenas, sino que llegaron a analizarlas, escribirlas y crear sus primeras gramáticas, sentando las bases del entendimiento entre culturas.

Una historia sorprendente que nos invita a reflexionar sobre algo que hoy damos por hecho la capacidad de comunicarnos. Porque antes de los móviles y los traductores automáticos, entenderse fue uno de los mayores desafíos de la humanidad.