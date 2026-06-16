Estoy enritá: Buenas noches, cariño. Voy a chupar el móvil

Pocas veces la ciencia médica regala a un guionista costumbrista un material tan jugoso. Y Lola de la Cruz, fiel a su olfato, no lo ha dejado escapar. Esta semana, en «Estoy enritá», la escritora se enfrenta a una de esas noticias que parecen sacadas de una broma de sobremesa pero que, sin embargo, vienen avaladas por la comunidad médica: lamer la pantalla del móvil para dejar de roncar.

Un «gimnasio bucal» avalado por Sanidad

La propuesta no es ocurrencia de aficionado. La firma el doctor Carlos O'Connor Reina, otorrinolaringólogo y experto en trastornos del sueño, que ha desarrollado una aplicación para entrenar la musculatura de la vía aérea superior (en particular el músculo geniogloso, responsable de la posición de la lengua) mediante una rutina diaria de entre quince y veinticinco minutos pegando la lengua a la pantalla del teléfono.

La técnica, conocida como «gimnasio bucal», fue aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2025 como terapia eficaz en determinados pacientes con roncopatía y apnea del sueño. La evidencia clínica está. La estampa doméstica, también.

La escena cotidiana llevada al absurdo

Ese es el terreno que pisa Lola, el de la escena cotidiana llevada al absurdo. El matrimonio que apaga la luz y, en lugar de darse las buenas noches, saca el móvil y se pone a lametones contra el cristal. La mesilla convertida en gimnasio. El cargador como nueva botella de agua.

La escritora hila el relato con su mezcla habitual de ironía y observación, ese costumbrismo que ha convertido la sección en cita fija de los martes. Hay también, por supuesto, propina de palabricas murcianas para cerrar el bloque y un pulso reconocible, el de quien mira la actualidad con un ojo divertido y otro crítico.