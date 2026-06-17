Cuchillito y tenedor: Sercotel Amistad Murcia habilita una zona especial para vivir el Mundial de Fútbol con pantalla gigante y gastronomía para todos los públicos

El hotel Sercotel Amistad Murcia se ha sumado a la fiebre futbolística y ha preparado una propuesta especial para vivir el Mundial de Fútbol a pie de pantalla. Así lo desveló Andrés Castellar, jefe de sala en «Cuchillito y tenedor», la sección gastronómica de Más de uno Murcia que conduce la creadora de contenido Mary Luz Piñeiro (@maryluzpineiro) en Onda Cero Región de Murcia.

El hotel, ubicado en pleno centro de la capital junto a El Corte Inglés, ha acondicionado una zona especial de la cafetería en la que retransmite todos los partidos del campeonato, sea cual sea el país que juegue. Castellar subrayó el carácter abierto de la iniciativa, no es necesario estar alojado para disfrutar del ambiente, ya que «las puertas están abiertas para cualquier murciano». El establecimiento recibe a diario a huéspedes de procedencias muy diversas, lo que convierte la cafetería en un punto de encuentro para animar a equipos de todo el mundo.

Novedades para la cita mundialista

Entre las principales novedades, el responsable destacó dos elementos pensados expresamente para el torneo:

Una pantalla extragrande de nueva adquisición , instalada específicamente para la retransmisión de los encuentros.

, instalada específicamente para la retransmisión de los encuentros. Climatización reforzada, un valor añadido frente al calor del verano murciano.

Gastronomía mediterránea y promociones para el Mundial

En el apartado gastronómico, Castellar detalló que la cocina del Sercotel Amistad es de inspiración mediterránea, con presencia de arroces, fideuás y pescado fresco, entre otros productos. Para el Mundial, además, el hotel ha lanzado promociones específicas centradas en propuestas rápidas y sabrosas, como la hamburguesa bien preparada, ideales para degustar sin perder detalle del partido.

Otros servicios del hotel

La conversación junto a Mary Luz Piñeiro dejó también constancia de otros servicios del establecimiento, situado en pleno centro de Murcia y, por tanto, accesible a pie sin necesidad de coche, aunque cuenta igualmente con parking propio: