Identidad Ñ: 'Acho' la palabra murciana que dice más de lo que parece

Hoy estrenamos Identidad Ñ en Más de uno Murcia, una nueva sección quincenal para mirar -y sobre todo escuchar- el idioma con otros oídos. Un espacio con Ana Bravo, profesora de Lengua Española de la Universidad de Murcia, para sumergirnos en una palabra breve, potente y muy nuestra: 'acho'.

Una encuesta que rompe tópicos El equipo de Ana, junto a estudiantes del IES Dr. Pedro Guillén (Archena), realizó 744 encuestas en la Región de Murcia para responder a una pregunta clave: ¿cuánto de murciano es el 'acho'? La hipótesis inicial apuntaba a Murcia capital como epicentro… pero los datos cuentan otra historia.

¿Cómo se usa? 'Acho' funciona como vocativo (para dirigirse a alguien) y como interjección (para expresar emoción). Lo curioso: los jóvenes lo usan más como vocativo, sin distinción de género, y aparece con fuerza en municipios como Archena, Alhama, Abarán o Cieza. En cambio, en Murcia capital lo emplean sobre todo personas mayores de 40. Y en Yecla y Jumilla, apenas se oye. El mapa lingüístico, como se ve, es más travieso que el tópico.

Variantes y grupos Entre mujeres menores de 25 años surgen formas como 'acha', 'chacha' o 'achas'; los hombres se quedan más con el clásico 'acho'. También aparece el 'bro', que se mantiene casi exclusivamente en el habla masculina.

¿De dónde viene? La teoría tradicional lo vincula con «chacho» ← «muchacho», pero Ana propone otra pista: ¿y si viene de 'macho'? La pérdida de la 'ch-' es poco común, y 'macho' encaja mejor como origen. Además, la forma reducida potencia el efecto expresivo repetitivo: ese «¡Acho, acho, acho, lleva cuidao!» que no suena igual con 'chacho' o 'macho'. Cuando una palabra se repite y se inmoviliza, se convierte en marcador expresivo.

¿Por qué usamos tantos vocativos e interjecciones? Acho, pijo, tío, quillo, bro, ché… Son rápidos, versátiles y cargados de entonación. A veces, mejores que un emoji. Y sí, los jóvenes en España los usan muchísimo: nuestra forma de socializar también se oye.