Noticias, Vigo 13.40

Pubs e discotecas poderán abrir ata as catro da madrugada se solicitan o certificado de vacinación aos seus clientes

Os pubs e discotecas que esixan aos seus clientes o certificado de vacinación poderán abrir ata as catro da mañá cun aforo do 75%, e os que non manterán as actuais restriccións: 50% de ocupación e ata as tres. É o principio de acordo acadado entre Xunta e representantes do ocio nocturno.