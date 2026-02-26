Stellantis pierde 22.300 millones de euros en 2025

22.300 millóns de euros de pérdidas, sin duda una cifra llamativa hecha pública esta mañana por Stellantis.

Las políticas arancelarias, fundamentalmente de Estados Unidos, y las escasas ventas de los vehículos eléctricos frente a las expectativas, entre las causas de este mal dato del grupo automovilístico.

Aún así el consejero delegado, Antonio Filosa, quiere enviar un mensaje positivo para este 2026, confía en que los nuevos modelos de Stellantis ampliarán su mercado, aumentará las ventas y por tanto, logrará un crecimiento rentable en este 2026. El Fiaf 500 Híbrido y los eléctricos Citroen C5 Aircross y Jeep Compass, modelos en los que Stellantis confía para revertir el mal dato de 2025.