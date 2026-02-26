Noiticias Vigo, 13.40

Stellantis pierde 22.300 millones de euros en 2025

Las escasas ventas de coches eléctricos y los aranceles lastran el resultado de la compañía automovilística que confía remontar en este 2026.

Víctor Blanco

Vigo |

Factoría del Grupo PSA en Vigo
Factoría del Grupo PSA en Vigo | motor.atresmedia.com

22.300 millóns de euros de pérdidas, sin duda una cifra llamativa hecha pública esta mañana por Stellantis.

Las políticas arancelarias, fundamentalmente de Estados Unidos, y las escasas ventas de los vehículos eléctricos frente a las expectativas, entre las causas de este mal dato del grupo automovilístico.

Aún así el consejero delegado, Antonio Filosa, quiere enviar un mensaje positivo para este 2026, confía en que los nuevos modelos de Stellantis ampliarán su mercado, aumentará las ventas y por tanto, logrará un crecimiento rentable en este 2026. El Fiaf 500 Híbrido y los eléctricos Citroen C5 Aircross y Jeep Compass, modelos en los que Stellantis confía para revertir el mal dato de 2025.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer