Noticias Vigo, 13.40

Stellantis Vigo también parará su producción durante varios días en octubre

La fábrica viguesa de Stellantis se une a otras plantas europeas que también reducirán su producción para ajustarla a la demanda y evitar seguir aumentando el stock de vehículos.

Víctor Blanco

Vigo |

Planta de producción de PSA Citroën Vigo
Planta de producción de PSA Citroën Vigo | Agencia EFE

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellanti parará su producción en la dos líneas durante varias jornadas a finales del próximo mes de octubre. El Sistema 1 de Stellantis Vigo, donde se ensamblan los Peugeot 2008, se detendrá a partir de la tarde del miércoles, 29 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre. Por su parte, el Sistema 2, que monta las furgonetas del grupo, parará a partir de la tarde del jueves 30 hasta la mañana del domingo 2 con el turno del fin de semana.

En los últimos días, el grupo Stellantis confirmó que frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, incluyendo la de Vigo, ante la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda de los mismos.

