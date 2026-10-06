Noticias Vigo, 13.40

Reunión Celta- Ayuntamiento tras el nuevo convenio de Balaídos

El alcalde, Abel Caballero, reitera que la nueva grada de Gol estará terminada a principios de 2027. El objetivo es que esté lista para el Celta-Depor del 3 de enero.

Víctor Blanco

Vigo |

Comisión de seguimiento del convenio de Balaídos

Hoy se ha constituido la comisión de seguimiento del nuevo convenio de uso del estadio de Balaidos firmado hace unas semanas por el alcalde de Vigo y la presidenta del Celta. Esta mañana se ha celebrado la primera reunión con la presencia de Abel Caballero y Marián Mouriño, además de otros tres representantes de cada una de las partes, Ayuntamiento y Celta.

Este nuevo marco legal, firmado el pasado mes de septiembre, sustituye al anterior acuerdo y asegura la permanencia del Celta en su casa histórica mediante una concesión inicial de 50 años, prorrogable por otros 25. A cambio del uso y la explotación comercial en exclusiva de todas las instalaciones, la entidad celeste abonará un canon anual de 802.837 euros al Concello y asumirá de forma íntegra los costes de mantenimiento y conservación del estadio. la coordinación de todas estas obras es la finalidad de la Comisión de Seguimiento que ha comenzado a trabajar esta mañana.

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