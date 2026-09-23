Se reabre la causa judicial contra aficionados radicales del R. C. Celta

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado la reapertura de la causa judicial contra los radicales del RC Celta identificados por el ataque a una cafetería tras el partido contra el Niza. El alto tribunal gallego ha revocado formalmente el archivo provisional que se había dictado previamente al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad para continuar con la investigación penal por delitos de desórdenes públicos y daños materiales agravados contra los miembros del grupo radical Tropas de Breogán.

Reactivación del frente judicial por el partido del Niza

Con este nuevo impulso de la Audiencia Provincial, el juzgado de instrucción vigués deberá retomar las diligencias sobre los cinco detenidos originalmente en diciembre de 2025. El incidente se remonta al ataque a ladrillazos perpetrado contra un establecimiento hostelero en la calle Paraguay, donde se registraron cuantiosos destrozos materiales.

El proceso por el asalto al Lyon sigue su curso

Este revés judicial para los sectores violentos coincide en el tiempo con la instrucción activa del segundo gran frente penal: el asalto cometido en marzo de 2026 contra aficionados del Olympique de Lyon en el pub Twenty Century Rock de la calle Areal.

Por este suceso, en el que unos treinta encapuchados emplearon objetos contundentes, banquetas y bengalas, varios investigados continúan personándose ante el juzgado en condición de libertad provisional con cargos. En esta causa, los implicados afrontan cargos agravados que suman presuntos delitos de lesiones físicas a los de desórdenes y daños en propiedad privada.