Iago Aspas: " el fútbol no va de merecimientos, sino de meter la pelota en la portería"

Iago Aspas es el nuevo embajador y la imagen de la nueva campaña de promoción del consumo del mejillón gallego, donde recordó sus orígenes en Moaña, localidad muy vinculada con la actividad marisquera. Sobre la situación del equipo asegura que la victoria obtenida frente al Racing de Santander ha sido balsámica para el equipo y le permite afrontar el parón de selecciones con más tranquilidad. Sobre su lesión explica que ya ha empezado a correr y que espera estar totalmente recuperado para la reanudación de La Liga.