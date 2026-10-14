El precio de la vivienda sube en Galicia un 11% en este 2026

La vivienda y el transporte son los sectores que más se han encarecido en Galicia en lo que llevamos de 2026, incrementando su precio un 11% y un 12,1%, respectivamente. Por su parte, los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron su precio en un 3% y las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 2,7%. Así se desprende de los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística ( INE)

Vestido y calzado y muebles y artículos del hogar también se encarecieron un 4,2% y un 2,3%, mientras que la sanidad y la información y las comunicaciones, un 2,1% y un 3,2%.

Las actividades recreativas y deportivas y los servicios de educación subieron un 3,4% y un 2,1%, al igual que los restaurantes y alojamientos y los seguros y servicios financieros, un 4% y un 3,7%, algo menos que el cuidado personal, que creció un 2,8%.

Así las cosas, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en Galicia hasta el 5,5%, seis décimas más que la media nacional.