Agentes de la Policía Nacional patrullan desde el 26 de noviembre y hasta el próximo 3 de diciembre las calles de Vigo junto a dos agentes de la Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal, procedentes del Comando de Distrito de Viana do Castelo, en el marco del proyecto “Comisarías Europeas”, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la atención a los visitantes portugueses.

La elevada afluencia de turistas portugueses a Vigo durante las fechas navideñas, atraídos por su alumbrado y favorecida por la proximidad geográfica entre ambos países, ha motivado que este año se amplíe la colaboración policial a un segundo periodo. Así, tras la experiencia desarrollada durante años en los meses de verano, los agentes portugueses se desplazan este año por vez primera coincidiendo con el encendido navideño.

En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación oficial de los dos agentes portugueses en la comisaría viguesa, con la presencia del cónsul general de Portugal en Vigo, el subdelegado del Gobierno y los mandos policiales de la provincia.