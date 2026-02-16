Noticias

El Concello de Tui controla la Zona Azul mediante cámaras de lectura de matrículas

Con este sistema, el control se realizará de forma automática con el fin de facilitar la rotación de vehículos

Luis Cerdeira

Tui |

En las calles Foxo, Travesía Foxo, Rosa Bahamonde, Augusto González Besada, Lugo, Praza de Galicia, Mondoñedo, y Betanzos se podrá estacionar un máximo de 2 horas. En la calle Coruña y en el tramo final del Paseo de Calvo Sotelo hasta la calle Ordóñez, el tiempo máximo de estacionamiento será de 1 hora. Estas calles cuentan con la correspondiente señalización de Zona Azul, y cámaras de lectura de matricula en la entrada y salida de cada zona. El horario de aplicación del estacionamiento limitado en el tiempo es de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 21 h, no contando con limitaciones de permanencia fuera de ese horario, ni los sábados, domingos o festivos.

