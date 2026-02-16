El Concello de Tui controla la Zona Azul mediante cámaras de lectura de matrículas

En las calles Foxo, Travesía Foxo, Rosa Bahamonde, Augusto González Besada, Lugo, Praza de Galicia, Mondoñedo, y Betanzos se podrá estacionar un máximo de 2 horas. En la calle Coruña y en el tramo final del Paseo de Calvo Sotelo hasta la calle Ordóñez, el tiempo máximo de estacionamiento será de 1 hora. Estas calles cuentan con la correspondiente señalización de Zona Azul, y cámaras de lectura de matricula en la entrada y salida de cada zona. El horario de aplicación del estacionamiento limitado en el tiempo es de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 21 h, no contando con limitaciones de permanencia fuera de ese horario, ni los sábados, domingos o festivos.