Vigo está sin transporte ferroviario

A esta hora, Renfe no tiene a esta hora una estimación del momento en el que se pueda restablecer el tráfico ferroviario en la ciudad de Vigo. Las dos estaciones permanecen sin tráfico desde primera hora de la mañana y Renfe ni ha ofrecido, ni ofrece transporte alternativo.

Muchos usuarios ni siquiera se acercaron a esas estaciones de Vialia o Guixar al recibir el mensaje en el que se le anunciaba que su tren no saldría, los que sí lo hicieron buscaban cómo llegar a su destino.

Las malas previsiones meteorológicas con la posibilidad de desprendimientos, caída de árboles o inundaciones han llevado a Renfe a suspender el servicio.

También continúa suspendido a esta hora el transporte marítimo de Ría que une Vigo con Cangas y Moaña y en el aeropuerto de Peinador dos vuelos cancelados y otros dos desviados.