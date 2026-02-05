Noticias Vigo,13.40

Vigo está sin transporte ferroviario

Renfe suspende todo el tráfico ferroviario en la ciudad de Vigo por el mal tiempo. No hay trenes ni en la estación Vialia ni en Guixar.

Víctor Blanco

Vigo |

A esta hora, Renfe no tiene a esta hora una estimación del momento en el que se pueda restablecer el tráfico ferroviario en la ciudad de Vigo. Las dos estaciones permanecen sin tráfico desde primera hora de la mañana y Renfe ni ha ofrecido, ni ofrece transporte alternativo.

Muchos usuarios ni siquiera se acercaron a esas estaciones de Vialia o Guixar al recibir el mensaje en el que se le anunciaba que su tren no saldría, los que sí lo hicieron buscaban cómo llegar a su destino.

Las malas previsiones meteorológicas con la posibilidad de desprendimientos, caída de árboles o inundaciones han llevado a Renfe a suspender el servicio.

También continúa suspendido a esta hora el transporte marítimo de Ría que une Vigo con Cangas y Moaña y en el aeropuerto de Peinador dos vuelos cancelados y otros dos desviados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer