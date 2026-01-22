Detenidos tres hombres tras intentar robar en una vivienda de Teis

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo‑Redondela han detenido a tres varones después de que una llamada recibida en la Sala CIMACC‑091 alertara de la presencia de varias personas accediendo por la ventana a una vivienda. La rápida actuación policial permitió localizar y detener a los sospechosos en una batida coordinada por las calles próximas al lugar de los hechos. Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano contactó con la Sala CIMACC-091 para informar de que había observado a unos individuos entrando por la ventana de un domicilio y al ser detectados emprendieron la huída. El testigo, que facilitó una descripción detallada de los varones, inició incluso una persecución por la vía pública tras ellos. De inmediato, los indicativos en servicio se dirigieron al punto señalado estableciendo un dispositivo en las calles aledañas, con el objetivo de evitar la huida de los implicados. Los agentes organizaron una búsqueda coordinada por la zona, peinando calles, portales y espacios susceptibles de ocultación. Durante el operativo, los policías observaron a tres varones que trataban de ocultarse al detectar la presencia policial. Su apariencia coincidía plenamente con la descripción facilitada por el testigo, por lo que los agentes procedieron a darles el alto y realizar las comprobaciones pertinentes, localizando un par de guantes negros junto a ellos.