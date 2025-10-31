Bomberos de Santiago

La Xunta insta a la alcaldesa de Santiago a "solucionar cuanto antes" la situación de los efectivos de bomberos

Diego Calvo señala que "la situación es preocupante, llevamos años esperando por la comarcalización del parque de bomberos de Santiago"

Europa Press

Santiago de Compostela |

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a "intentar solucionar lo antes posible" la situación en el servicio de extinción de incendios, con denuncias de falta de personal y decisión del personal de no reforzarlo a través de horas extra.

"El servicio de extinción de incendios corresponde a los ayuntamientos cuando superan los 20.000 habitantes y menos de 20.000 a las diputaciones", ha aseverado a preguntas de los periodistas en un acto en el Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña.

"Otra cosa es que la Xunta no mire para otro lado y se implique", ha sentenciado en alusiones a los consorcios provinciales. No obstante, ha insistido en que en el caso de Santiago hay que "llegar cuanto antes" a un acuerdo.

"La situación es preocupante, llevamos años esperando por la comarcalización del parque de bomberos de Santiago", ha recalcado para asegurar que la Xunta y la Diputación se comprometieron con la dotación y el mantenimiento pero que no hubo avances durante la etapa de gobierno local socialista. Ahora, ha emplazado a la nueva regidora a buscar una solución "cuanto antes por el bien de todos".

