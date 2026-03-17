La Xunta anuncia un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos

La Xunta promoverá la puesta en marcha de un fondo económico para la promoción turística con el objetivo de atraer nuevas rutas a los tres aeropuertos gallegos. Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones, a las que se ha invitado a realizar aportaciones económicas. El reparto del fondo se hará de forma equitativa entre las tres terminales.

Así lo anunció el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, celebrada en el aeropuerto de Santiago. Los participantes valoraron positivamente los avances logrados en este encuentro.

Basándose en un informe de viabilidad de rutas elaborado por Aena, la Xunta se compromete a crear este fondo de patrocinios turísticos con el fin de captar nuevas conexiones aéreas. La previsión inicial es lograr, al menos, dos nuevos enlaces por cada aeropuerto, aunque todavía no se han concretado destinos ni límites específicos.

Por el momento, tampoco se ha determinado la cuantía total del fondo, ya que la Xunta ha solicitado a diputaciones y ayuntamientos que presenten propuestas y contribuyan económicamente. Según indicó Calvo, este aspecto se abordará en una próxima reunión que se celebrará en las próximas semanas.

En cualquier caso, el fondo no se destinará directamente a financiar a las aerolíneas, sino a incentivar su implantación mediante acciones de promoción turística tanto de Galicia como de sus ciudades.