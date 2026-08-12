Wizz Air adelanta al 17 de diciembre la apertura de su base en Santiago con cinco nuevas rutas nacionales

Wizz Air adelantará al próximo 17 de diciembre la apertura de su base en Santiago de Compostela, una instalación que contará inicialmente con cinco nuevas rutas nacionales hacia Canarias, Andalucía y Aragón. Además, la aerolínea 'low cost' ha anunciado nuevas conexiones internacionales desde Madrid, Barcelona y Valencia con destinos de Rumanía y Moldavia.

La compañía comenzará el 17 de diciembre a operar vuelos desde Santiago de Compostela a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza. Un día después, el 18 de diciembre, se incorporarán las rutas hacia Gran Canaria y Fuerteventura, según ha informado la aerolínea.

Estas conexiones se sumarán a las rutas que Wizz Air pondrá en marcha durante las semanas anteriores. La compañía tiene previsto instalarse en Santiago en noviembre, con vuelos a Valencia y Bilbao desde el 2 de noviembre y a Madrid desde el 3 de noviembre. Posteriormente, comenzará a operar las conexiones con Varsovia, el 1 de diciembre, y Roma, el 14 de diciembre.

Con la apertura de la base el 17 de diciembre, Wizz Air dispondrá de 10 rutas desde Santiago de Compostela, de las que ocho serán nacionales y dos internacionales. Para el Ayuntamiento, la ampliación supone una "clara apuesta por Santiago como destino turístico atractivo durante todo el año", especialmente durante los meses de invierno, tradicionalmente considerados temporada baja.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha calificado el adelanto de la apertura como "una buena noticia" y ha destacado la buena acogida que está teniendo la llegada de Wizz Air al aeropuerto Rosalía de Castro.

Louzao también ha valorado el "buen comportamiento" de las diferentes rutas que la compañía está operando durante la temporada de verano.

"Desde el Ayuntamiento de Santiago llevamos mucho tiempo trabajando para que la conectividad tan relevante que ya tenemos este verano se mantenga en la temporada de invierno; también en diversificar las compañías del Rosalía de Castro. Esta noticia de hoy de Wizz Air es muy positiva en ese sentido", ha señalado.

Wizz Air amplía su red internacional desde España

La expansión de la compañía también incluye nuevas conexiones internacionales desde otros aeropuertos españoles. A partir del 17 de diciembre, Wizz Air conectará Valencia con Chisinau (Moldavia) con tres frecuencias semanales.

Además, Barcelona y Madrid estarán conectadas con Brasov (Rumanía) dos veces por semana desde el 18 y el 20 de diciembre, respectivamente.

Según Wizz Air, esta ampliación refuerza su presencia tanto en la España peninsular como en las islas, favoreciendo el turismo y las economías locales y ofreciendo una alternativa de bajo coste para los viajeros durante la temporada navideña.

"Al conectar Galicia con Canarias, Andalucía y Aragón, junto con el lanzamiento de nuevas conexiones internacionales desde Madrid, Barcelona y Valencia hacia Rumanía y Moldavia, estamos dando a los viajeros españoles un acceso sin precedentes a viajes aéreos sostenibles y de bajo costo justo antes de la temporada festiva", ha destacado Vera Jardan, corporate communication manager de Wizz Air.