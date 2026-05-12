Vandalizan con pintura roja la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde

La estatua de Moncho Reboiras situada en la calle Carreira do Conde, en Santiago de Compostela, ha amanecido vandalizada con pintura roja y una nota escrita en árabe colocada junto a la placa conmemorativa.

Fuentes del Ayuntamiento de Santiago, consultadas por Europa Press, han condenado estos hechos y han reiterado su rechazo a “cualquier comportamiento contrario a la convivencia ciudadana”. Además, han señalado que la limpieza de la estatua se realizará siguiendo las recomendaciones técnicas adecuadas.

Por su parte, el líder del PP local, Borja Verea, aseguró que “nunca justificará el vandalismo”, aunque insistió en que el futuro de la estatua “no lo decidirá la pintura roja, sino democráticamente los compostelanos”.

“Continúo creyendo que esta estatua divide a Santiago y estoy convencido de que en 2027 muchos vecinos apostarán por una ciudad que una más y confronte menos”, afirmó.

La instalación de la estatua ha estado rodeada de polémica tanto en el Parlamento de Galicia, donde ha provocado enfrentamientos entre PP y BNG, como en la política municipal.

En el ámbito local, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió la colocación de la placa como una cuestión de “memoria histórica”, mientras que el dirigente popular compostelano prometió retirarla si alcanza la Alcaldía en 2027.

El viceportavoz municipal del PP Jose Antonio Constenla señala en ONDA CERO que "todos los comportamientos incívicos tienen que ser objeto de crítica" aunque añade que "rechazo con el mismo fervor la instalación de la estatua de Moncho Reboiras como su vandalización".

La concejala de Festas e Medio Rural Pilar Lueiro lamenta la vandalización de la estatua de Moncho Reboira en la rúa Carreira do Conde y expresa su "condena" porque además "vai ó peto dos composteláns"

La concejala de Dereitos Sociais María Rozas condena "a actitude incívica e vandalismo contra o patrimonio escultórico ou arquitectónico" y "temos que coidar o noso patrimonio e temos que promover outro tipo de comportamentos"

La concejala del PSOE Marta Abal lamenta el acto vandálico porque "unha vez que están as esculturas forman parte do patrimonio histórico" y "agora tocou a Moncho reboiras e antes tocara ó conxunto escultórico de Leopoldo Novoa en Bonaval"