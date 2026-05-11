El presidente de la Xunta Alfonso Rueda recibe a los jugadores y equipo directivo del Monbus Obradoiro tras su ascenso a la ACB

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió este lunes a los jugadores y al equipo directivo del Monbus Obradoiro tras confirmarse el pasado viernes su ascenso a la liga ACB.

Durante el acto, en el que también participó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda felicitó al club por la temporada realizada y les trasladó sus mejores deseos para su regreso a la máxima categoría del baloncesto español.

“En baloncesto también somos Galicia Calidade”, destacó el presidente gallego, quien expresó además su deseo de que la próxima temporada cuente con “una presencia gallega muy potente” en la competición.